به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده عبور موج نسبتاً ضعیفی از فراز استان از اواخر وقت امروز تا اواخر وقت فردا می‌باشد که، سبب ابرناکی در اغلب نقاط و احتمال بارش پراکنده و رعدوبرق و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید گاهی تندباد لحظه‌ای در برخی نقاط بویژه سواحل و مناطق جنوبی تا بخش‌های مرکزی و ارتفاعات استان خواهد شد. همچنین بارش خفیف برف در ارتفاعات استان نیز دور از انتظار نیست.

محمد سبزه زاری افزود: تا پایان هفته کاهش دید ناشی از مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی نقاط استان بویژه مناطق شمالی، شرقی، جاده‌های کوهستانی، سواحل و مناطق جنوبی و راه‌های مواصلاتی تا مرکز استان وجود خواهد داشت.

او ادامه داد: تا روز جمعه روند کاهش محسوس دما (بویژه دمای شبانه) در سطح استان پیش بینی می‌شود. شمال خلیج فارس تا روز پنجشنبه مواج است.