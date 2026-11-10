مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تأکید بر اهمیت برگزاری هشتمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت، معدن و صنایع معدنی استان، این رویداد را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها، توسعه تعاملات تخصصی، تبادل دانش و فناوری و تقویت همکاری میان فعالان بخش معدن و صنایع معدنی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ امیرعلی مسیبی با اشاره به برگزاری هشتمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت، معدن و صنایع معدنی استان گفت: برگزاری این نمایشگاه می‌تواند زمینه‌ساز معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های معدنی و صنعتی استان، آشنایی با فناوری‌ها و تجهیزات نوین، توسعه ارتباطات تجاری و فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری و همکاری‌های مشترک در این بخش باشد.

وی با اشاره به مشارکت شرکت‌هایی از استان‌های مختلف کشور افزود: تاکنون شرکت‌کنندگانی از استان‌های تهران، اصفهان، کردستان، همدان، زنجان و چهارمحال و بختیاری در حوزه‌های معدنی، صنایع معدنی، نرم‌افزار‌های تخصصی، آزمایشگاه خاک، ماشین‌آلات، فولاد، شیشه و سنگ برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند.

مسیبی همچنین از پیش‌بینی حمایت و ارائه یارانه به واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی برای حضور در این نمایشگاه خبر داد و گفت: این حمایت با هدف تسهیل مشارکت واحد‌های تولیدی و صنعتی و فراهم کردن زمینه معرفی محصولات، توانمندی‌ها و دستاورد‌های آنان در این رویداد تخصصی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل صمت استان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری این رویداد گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: همچنین میز خدمت با حضور مسئولان استانی و ملی به‌منظور بررسی مسائل، مشکلات و موانع پیش‌روی فعالان بخش معدن و صنایع معدنی استان برگزار خواهد شد تا زمینه پیگیری و رفع مشکلات این حوزه فراهم شود.

مسیبی در پایان با دعوت از فعالان معدنی، صاحبان صنایع معدنی، واحد‌های تولیدی و شرکت‌های مرتبط برای حضور فعال در این نمایشگاه تأکید کرد: مشارکت گسترده فعالان این بخش می‌تواند به ارتقای سطح تعاملات تخصصی، شناسایی فرصت‌های جدید همکاری و تقویت جایگاه صنعت و معدن استان کمک کند.

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت، معدن و صنایع معدنی استان زنجان از ۱۱ لغایت ۱۴ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان زنجان برگزار خواهد شد.