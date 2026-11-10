‌مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین از اجرای طرح ملی «نذر خدمت ۹» و آغاز فعالیت تیم‌های پزشکی و حمایتی این جمعیت در روستا‌های کم‌برخوردار شهرستان ملکشاهی در استان ایلام، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، حبیب درگاهی گفت: در راستای تحقق اهداف طرح ملی نذر خدمت ۹، تیمی متشکل از پزشکان متخصص، کادر درمانی و داوطلبان خبره این جمعیت، به مدت سه روز در روستا‌های کم‌برخوردار شهرستان ملکشاهی استان ایلام مستقر شده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت این برنامه افزود: این طرح ملی با رویکرد توسعه خدمات بشردوستانه و بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی طراحی شده است و فرصتی است تا مشارکت‌های مردمی و داوطلبانه را در راستای رفع نیاز‌های اساسی اقشار آسیب‌پذیر سازماندهی کنیم.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان با تشریح جزئیات خدمات، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون تیمی از متخصصین پزشکی داخلی، اطفال، زنان و زایمان، دندانپزشکان، ماما و همچنین اعضای جوانان هلال‌احمر «تیم سحر» در مناطق محروم شهرستان ملکشاهی حضور دارند و طیفی گسترده از خدمات درمانی، بهداشتی، آموزش‌های همگانی و خدمات حمایتی را به‌صورت رایگان ارائه می‌دهند.‌