«نذر خدمت» هلالاحمر قزوین در مناطق محروم ایلام + فیلم
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قزوین از اجرای طرح ملی «نذر خدمت ۹» و آغاز فعالیت تیمهای پزشکی و حمایتی این جمعیت در روستاهای کمبرخوردار شهرستان ملکشاهی در استان ایلام، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، حبیب درگاهی گفت: در راستای تحقق اهداف طرح ملی نذر خدمت ۹، تیمی متشکل از پزشکان متخصص، کادر درمانی و داوطلبان خبره این جمعیت، به مدت سه روز در روستاهای کمبرخوردار شهرستان ملکشاهی استان ایلام مستقر شدهاند.
وی با تأکید بر اهمیت این برنامه افزود: این طرح ملی با رویکرد توسعه خدمات بشردوستانه و بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی طراحی شده است و فرصتی است تا مشارکتهای مردمی و داوطلبانه را در راستای رفع نیازهای اساسی اقشار آسیبپذیر سازماندهی کنیم.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان با تشریح جزئیات خدمات، خاطرنشان کرد: هماکنون تیمی از متخصصین پزشکی داخلی، اطفال، زنان و زایمان، دندانپزشکان، ماما و همچنین اعضای جوانان هلالاحمر «تیم سحر» در مناطق محروم شهرستان ملکشاهی حضور دارند و طیفی گسترده از خدمات درمانی، بهداشتی، آموزشهای همگانی و خدمات حمایتی را بهصورت رایگان ارائه میدهند.
درگاهی در ادامه با اشاره به رویکرد جامع این طرح در پوشش نیازهای مردم منطقه افزود: در کنار حضور پزشکان و داروخانه سیار، بستههای معیشتی نیز توزیع خواهد شد.