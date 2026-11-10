در اجرای نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا در هرمزگان، تاکنون اطلاعات حدود ۳۰ هزار خانواده از مجموع ۳۷ هزار خانوار هدف در استان ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سخنگوی طرح سرشماری نفوس و مسکن هرمزگان گفت: سرشماری حدود ۹۱ هزار تن نیز درحال اجراست.

شاهرخ شراعی افزود: نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا در ۱۳ شهرستان هرمزگان با مشارکت ۱۰۳ مأمور آمارگیر، به دو روش حضوری و اینترنتی در حال اجراست.

وی با بیان اینکه تاکنون به حدود ۸۰ درصد خانوار‌های هدف مراجعه شده است، گفت: مأموران آمارگیر اطلاعات هویتی، کد ملی، جنسیت، وضعیت اشتغال و فعالیت افراد خانوار را ثبت می‌کنند.

سخنگوی طرح سرشماری نفوس و مسکن هرمزگان هدف از اجرای این طرح را فراهم کردن اطلاعات دقیق برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشور و استان در سطح شهرها، محله‌ها و روستا‌ها عنوان کرد.

شراعی گفت: مأموران با جلیقه دارای نشان سرشماری ثبتی مبنا و کارت شناسایی معتبر به منازل مراجعه می‌کنند و شهروندان می‌توانند برای اطمینان از هویت مأمور، کد شناسایی درج شده را با تلفن همراه بررسی کنند.

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وی افزود: در صورت حضور نداشتن اعضای خانوار در منزل، مأموران برگه اطلاع رسانی خانوار غایب را در محل قرار می‌دهند تا شهروندان پس از بازگشت با شماره تماس درج شده روی برگه، با ستاد سرشماری ارتباط برقرار کنند.

سخنگوی طرح سرشماری نفوس و مسکن هرمزگان از شهروندان خواست علاوه بر همکاری با مأموران آمارگیر، در صورت دریافت پیامک، با مراجعه به سامانه دولت من و تکمیل اطلاعات خانوار در اجرای این طرح مشارکت کنند.

شراعی همچنین از شهروندان درخواست کرد برای تسریع در روند سرشماری، پیش از مراجعه مأموران، کارت ملی و شناسنامه اعضای خانواده را آماده کنند.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا از دوم آبان آغاز شده است و تا پایان ماه ادامه دارد.

قرار است از سال آینده این طرح به صورت سالانه اجرا شود.