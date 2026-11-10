نمایش آیینی «بیدارخواب» با موضوع تبیین مفاهیم مقاومت و ایستادگی در مسیر حق، هم‌زمان با ایام فاطمیه در حسینیه امام خمینی (ره) مشهد به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سرپرست گروه فرهنگی هنری ماهور با اشاره به زمان اجرای این نمایش گفت: نمایش «بیدارخواب» از ۱۸ آبان‌ماه در دو سانس اجرا می‌شود و علاقه‌مندان تا ۲۶ آبان‌ماه فرصت تماشای آن را خواهند داشت.

مهدی کیومرثی افزود: این اثر، ادامه روایت نمایش «نیمه‌شب» است که دو سال پیش به اجرا درآمد، داستان این نمایش از شهادت «عمار» آغاز شده و به بررسی واکنش‌های جامعه در برابر شرایط پس از این واقعه و ضرورت تداوم مبارزه با جبهه باطل می‌پردازد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت ۱۰ ساله گروه ماهور در حوزه نمایش‌های آیینی گفت: ظرفیت میزبانی این مجموعه در هر سانس بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر است و در صورت استقبال مخاطبان، احتمال تمدید اجرا وجود دارد.