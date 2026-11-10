مددجویان مشمول طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، هرچه سریع‌تر نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری در سامانه دولت من اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بر اساس این اطلاعیه از مددجویانی که تاکنون موفق به ثبت‌نام و تکمیل مراحل خوداظهاری برای بهره‌مندی از طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی نشده‌اند، درخواست شده است در اسرع وقت اقدامات لازم را انجام دهند.

در متن این اطلاعیه تأکید شده است که مددجویان مشمول، برای بهره‌مندی و استمرار برخورداری از مزایای طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، باید با مراجعه به سامانه دولت من به نشانی https://my.gov.ir نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری اقدام کنند.

این اطلاع‌رسانی با هدف آگاهی‌بخشی به مددجویان و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی افراد مشمول از مزایای طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی انجام شده است.