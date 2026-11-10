همزمان با ایام سوگواری و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آیین معنوی استقبال و وداع با پیکر مطهر یک شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این آیین معنوی، دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با حضور در مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا و فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت تجدید میثاق کردند.

حاضران در این مراسم با ادای احترام به مقام شامخ شهدای دفاع مقدس، یاد و خاطره دلاورمردانی را گرامی داشتند که در راه دفاع از میهن اسلامی، استقلال و عزت ایران جان خود را فدا کردند و با نثار خون پاکشان، امنیت و آرامش امروز جامعه را رقم زدند.

همزمانی این مراسم با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، حال و هوای معنوی و حزن‌انگیزی به این آیین بخشیده بود و یادآور پیوند عمیق فرهنگ ایثار و شهادت با سیره اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) بود.

در این مراسم، دانشگاهیان با بدرقه پیکر مطهر این شهید والامقام، بر تداوم راه شهدا، پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان تأکید کردند.

این آیین در فضایی آکنده از معنویت، ارادت و دلدادگی به مقام شامخ شهدا برگزار شد و بار دیگر جلوه‌ای از ارادت جامعه دانشگاهی به شهیدان و آرمان‌های بلند آنان را به نمایش گذاشت. روایتگری از دوران هشت سال دفاع مقدس و نوحه خوانی از دیگر برنامه‌های این مراسم باشکوه بود که به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی، نهاد رهبری، ستاد شاهد و امور ایثارگران، بسیج اساتید و کارکنان و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزار شد.