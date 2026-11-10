دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم از راه‌اندازی سامانه مطالبه‌گری «سو» با هدف دریافت گزارش‌های مردمی درباره کمبود‌ها و مشکلات دستگاه‌های اجرایی و پیگیری آن تا مرحله پاسخگویی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام محمد کرباسی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم با اعلام این خبر گفت: سامانه «سو» بستری برای ثبت و پیگیری مسائل و مشکلات مردم است که شهروندان می‌توانند با دانلود نسخه اندروید یا استفاده از نسخه تحت وب آن، کاستی‌ها و مشکلات موجود در دستگاه‌ها، ادارات و نهاد‌های مختلف را گزارش کنند.

وی افزود: پس از ثبت گزارش از سوی مردم، موضوع برای بررسی و پیگیری به دستگاه مربوط ارجاع می‌شود و شهروندان می‌توانند مراحل رسیدگی به درخواست خود را از طریق همین سامانه دنبال کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم با بیان اینکه نتیجه پیگیری‌ها از طریق پیامک به اطلاع گزارش‌دهندگان می‌رسد، تأکید کرد: دامنه موضوعات قابل ثبت در این سامانه گسترده است و مردم می‌توانند انواع مسائل و مشکلات شهری و اداری را در آن مطرح کنند.

کرباسی ادامه داد: مسائل و مطالبات ثبت‌شده در سامانه «سو» از طریق شورا‌های امر به معروف دستگاه‌ها و ادارات نیز پیگیری می‌شود و دستگاه‌های مربوط موظف‌اند درباره مشکلات و گزارش‌های مطرح‌شده پاسخگو باشند.