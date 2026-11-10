

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مصطفی قدمی گفت: از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه سال جاری، در مجموع ۴۴۲ هزار و ۳۱۳ سفر در بخش حمل‌ونقل عمومی مسافری استان به ثبت رسیده که طی آن یک میلیون و ۹۴۶ هزار و ۵۶۹ مسافر جابه‌جا شده‌اند.



وی با اشاره به نقش مهم ناوگان حمل‌ونقل عمومی در تأمین سفر‌های ایمن و آسان شهروندان و مسافران افزود: این حجم از جابه‌جایی، بیانگر گستردگی فعالیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تلاش مستمر فعالان این حوزه برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران است.



معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات سفر ادامه داد: نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل، کنترل وضعیت ناوگان، رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و توجه به حقوق مسافران از جمله اولویت‌های این اداره‌کل در راستای بهبود خدمات حمل‌ونقل عمومی است.



قدمی گفت: برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح خدمات، افزایش رضایتمندی مسافران و تقویت نظارت بر فرآیند جابه‌جایی مسافر به‌صورت مستمر در دستور کار مجموعه حمل‌ونقل استان قرار دارد.



وی در پایان بر اهمیت همکاری شرکت‌های مسافربری، رانندگان و سایر دست‌اندرکاران این بخش در ارائه خدمات شایسته و ارتقای ایمنی سفر‌های جاده‌ای تأکید کرد.