رئیس‌جمهور با تأکید بر مسئولیت همه دستگاه‌ها و نهادها در قبال مسائل جامعه سالمندی، پیگیری مطالبات و حمایت از سالمندان را نیازمند همکاری و مشارکت فرابخشی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسعود پزشکیان امروز در پیامی به سومین کنگره بین‌المللی سالمندی فعال در تبریز، با اشاره به شتاب رشد جمعیت سالمندی کشور، بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های کلان حمایتی از این قشر را ضروری دانست.

وی با اشاره به رشد جمعیت سالمند به‌عنوان مهم‌ترین تحولات جمعیتی جهان امروز که ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و الگو‌های توسعه را پیش روی جوامع قرار داده است، تصریح کرد: دولت چهاردهم، با باور به اهمیت سرمایه انسانی و ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های همه نسل‌ها، سالمندی را مسئله‌ای فرابخشی و از اولویت‌های مهم آینده کشور می‌داند.

متن پیام مسعود پزشکیان به سومین کنگره بین‌المللی سالمندی به شرح زیر است:

«در جهان امروز، افزایش امید به زندگی و رشد جمعیت سالمند، از مهم‌ترین تحولات جمعیتی است که در کنار دستاورد‌های مهم علمی، پزشکی و اجتماعی، ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و الگو‌های توسعه را پیش روی جوامع قرار داده است. این تحول در کشور ما نیز با شتابی قابل توجه در حال وقوع است و مواجهه هوشمندانه با آن، مستلزم نگاهی جامع، آینده‌نگر و مبتنی بر دانش و تجربه است.

سالمندی را نباید صرفاً مرحله‌ای از زندگی دانست که با کاهش توانایی‌ها و افزایش نیاز‌های مراقبتی تعریف می‌شود. سالمندان، برخوردار از تجربه، دانش، مهارت و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی ارزشمندی هستند که می‌توانند همچنان در خانواده و جامعه و عرصه‌های گوناگون اقتصادی و فرهنگی نقش‌آفرین باشند. از این منظر، سالمندی فعال به معنای فراهم آوردن فرصت‌هایی است که هر فرد بتواند متناسب با توانایی‌ها و شرایط خود، از سلامت و کیفیت زندگی مطلوب برخوردار شود، استقلال و کرامت انسانی خویش را حفظ کند و در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اجتماعی حضور مؤثر داشته باشد.

تحقق این رویکرد، مستلزم عبور از نگاه بخشی و توجه هم‌زمان به ابعاد مختلف زندگی سالمندان است. ارتقای سلامت جسمی و روانی، پیشگیری از بیماری‌ها، دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی، حمایت‌های اجتماعی و تحکیم پیوند میان نسل‌ها، از جمله الزاماتی است که باید در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور مورد توجه قرار گیرد.

دولت چهاردهم، با باور به اهمیت سرمایه انسانی و ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های همه نسل‌ها، سالمندی را مسئله‌ای فرابخشی و از دغدغه‌ها و اولویت‌های مهم آینده کشور می‌داند. مواجهه مؤثر با این تحول جمعیتی، و مدیریت پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی آن برای کشور، مستلزم همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های علمی و دانشگاهی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خانواده‌ها و خود سالمندان است. بهره‌گیری از تجربه‌های موفق جهانی و انطباق آنها با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور نیز می‌تواند به تدوین راهبرد‌هایی کارآمد و پایدار در این زمینه کمک کند.

برگزاری سومین کنگره بین‌المللی سالمندی با محوریت سالمندی فعال، فرصتی برای گردهمایی اندیشمندان، پژوهشگران، متخصصان و سیاست‌گذاران و تبادل دانش و تجربه در یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش روی کشور است. از همه برگزارکنندگان و دست‌اندرکاران استادان، پژوهشگران و متخصصان داخلی و همچنین مهمانان و صاحب‌نظران خارجی که با حضور و مشارکت خود بر غنای علمی این کنگره افزوده‌اند، قدردانی می‌کنم.

امیدوارم مباحث، پژوهش‌ها و دستاورد‌های این کنگره، افزون بر گسترش دانش در حوزه سالمندی، به ارائه راهکار‌های عملی، تقویت همکاری‌های علمی و بین‌المللی و شکل‌گیری پیشنهاد‌های سیاستی مؤثر برای ارتقای سلامت، رفاه و نشاط سالمندان بینجامد و زمینه‌ساز برنامه‌هایی جامع برای برخورداری این نسل از زندگی باکیفیت، عزتمندانه و همراه با فرصت نقش‌آفرینی باشد.»

سومین کنگره بین‌المللی سالمندی (سالمندی فعال) از ۱۹ تا ۲۱ آبان در دانشکده‌های پزشکی و داروسازی علوم پزشکی تبریز برگزار می‌شود.