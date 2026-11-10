به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: با پایان مرحله نخست داوری آثار رسیده به دبیرخانه سی‌و‌سومین دجشنواره هنر‌های تجسمی جوانان ایران، سایگل سادات افضلی بانوی هنرمند استان توانست در جمع پذیرفته‌شدگان این رویداد ملی قرار گیرد.

ایمان اعتدالی با بیان اینکه این جشنواره در ۱۱ رشته هنری و با حضور ۱۷۳ هنرمند از ۲۸ استان کشور برگزار می‌شود، افزود: هنرمند جوان استان در رشته نقاشی با دیگر پذیرفته‌شدگان این بخش رقابت خواهد کرد.

وی یادآور شد: بنا به اعلام دبیرخانه سی‌و‌سومین جشنواره هنر‌های تجسمی جوانان ایران، هزار و ۷۲ هنرمند با ۶ هزار و ۴۲۶ اثر متقاضی شرکت در این رویداد شدند که اثر هنری سایگل سادات افضلی از میان یک هزار و ۵۹۰ اثر ارسالی به بخش نقاشی، نظر موافق داوران را برای پذیرفته شدن این هنرمند در مرحله نهایی این جشنواره جلب کرد.

اعتدالی گفت: افضلی با راهیابی به مرحله نهایی جشنواره هنر‌های تجسمی جوانان ایران در کارگاه‌های این رویداد به خلق اثر می‌پردازد تا در پایان اثر او و دیگر شرکت‌کنندگان در کارگاه داوری و ارزیابی شود.

مرحله پایانی سی‌و‌سومین جشنواره هنر‌های تجسمی جوانان ایران از ۲۳ تا ۲۷ آبان در کرمانشاه برگزار می‌شود که مسئولیت کارگاه نقاشی این رویداد بر عهده جمشید حقیقت‌شناس است و شهریار احمدی و نعیمه آهنگری هم آثار خلق شده در این کارگاه را داوری می‌کنند.