سامان قدوس با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، رسماً از بازی‌های ملی خداحافظی کرد تا دوران حضور یکی از شناخته‌شده‌ترین لژیونر‌های فوتبال ایران به پایان برسد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سامان قدوس با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، رسماً از بازی‌های ملی خداحافظی کرد تا دوران حضور یکی از شناخته‌شده‌ترین لژیونر‌های فوتبال ایران در تیم ملی به پایان برسد.

سامان قدوس سرانجام تصمیم خود برای پایان دادن به دوران ملی‌اش را به‌صورت رسمی اعلام کرد. این بازیکن که از سال ۲۰۱۷ پیراهن تیم ملی ایران را بر تن داشت، پس از جام جهانی تصمیم به خداحافظی گرفته بود و در اردوی قبلی تیم ملی نیز حضور نداشت.

قدوس در پیام خداحافظی خود با اشاره به خاطرات، افتخارات و تجربه‌هایش در سال‌های حضور در تیم ملی، این تصمیم را یکی از دشوارترین انتخاب‌های زندگی‌اش توصیف کرد.