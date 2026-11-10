به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام دفاع مقدس شدند. این مراسم با حضور جمعی از مسئولان، استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی یزد برگزار شد و حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره ایثارگری‌های رزمندگان دفاع مقدس را گرامی داشتند.

دهقانی اشکذری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد، در حاشیه این مراسم با اشاره به نقش الگویی شهدا در تربیت نسل جوان گفت: یکی از اهداف مهم دانشگاه، تربیت انسان‌های شایسته است و شهدا بهترین الگو برای دانشجویان هستند؛ جوانانی که در دوران دفاع مقدس، هم‌سن‌وسال دانشجویان امروز بودند و با احساس مسئولیت در قبال کشور و انقلاب، جان خود را فدا کردند.

وی حضور پیکر مطهر شهید گمنام در دانشگاه و هم‌زمانی آن با ایام فاطمیه را فرصتی ارزشمند برای تقویت مسیر رشد و تعالی دانشجویان دانست و افزود: باید تلاش کنیم ارزش‌های اخلاقی، معنوی و روحیه مسئولیت‌پذیری شهدا را به نسل جوان منتقل کنیم.

دانشگاهیان نیز در این مراسم با استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام، بار دیگر بر پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.