مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: در چارچوب تجارت نوین مرزی و پیله وری واردات کالا‌های ضروری و مایحتاج مردم با افزایش سه برابری به ۴۴۰ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با تشریح ۵ تغییر عمده در ساختاری صنعت و تجارت جهانی، بر ضرورت پیوند تولید با بازار‌های جهانی، توسعه تحقیق و توسعه، تقویت تجارت با کشور‌های همسایه و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر تأکید کرد.

تولیدکنندگان آذربایجان‌غربی با عزت و اقتدار در شرایط جنگی ادامه فعالیت دادند

سخاوت خیرخواه اظهار کرد: آذربایجان‌غربی از استان‌های پیشرو در عرصه فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و تجاری است و با وجود شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی، بخش تولید و واحد‌های صنعتی کشور با عزت و استواری به فعالیت خود ادامه داده‌اند که این موضوع یک مزیت ارزشمند برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

رشد قابل توجه تامین کالا‌های ضروری مردم از رویه جدید تجارت مرزی

مدیرکل صمت آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی و مرزی استان برای توسعه تجارت منطقه‌ای، عملکرد آذربایجان‌غربی در این حوزه را قابل توجه دانست و گفت: در چارچوب تجارت نوین مرزی و پیله وری در هشت ماه امسال ۴۴۰ میلیون دلار واردات کالا‌های ضروری و مایحتاج مردم انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد سه برابری داشته است؛ ظرفیتی که در پی فراهم‌شدن بستر‌های قانونی تجارت مرزی ایجاد شده است.

زنجیره ارزش تولیدکننده نسبت به تجارت رشد کمتری داشته است

خیرخواه مدیرکل صمت آذربایجان‌غربی با اشاره به تحولات ساختاری در صنعت و تجارت بین‌المللی، پنج تغییر عمده در این حوزه را تشریح کرد و گفت: نخستین تحول، رشد کمتر زنجیره ارزش تولیدکننده در مقایسه با تجارت و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌گونه‌ای که حجم تجارت جهانی ۲ برابر سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی رشد کرده است. بر این اساس، اتصال تولید به بازار‌های جهانی از الزامات اساسی موفقیت و توسعه واحد‌های صنعتی به شمار می‌رود.

رشد بیشتر تجارت خدمات نسبت به تجارت کالا

خیرخواه، رشد فزاینده تجارت خدمات را دومین تحول اقتصاد جهانی برشمرد و افزود: بخش خدمات در جهان، رشد بیشتری نسبت به تولید و تجارت کالا تجربه کرده است. در چنین شرایطی، واحد‌های تولیدی باید ضمن تقویت ساختار‌های خود، با تحولات حوزه خدمات و تجارت و الزامات جدید بازار بایستی خود را هماهنگ کنند.

کاهش تجارت مبتنی بر نیروی کار/ دستمزد بالای نیروی کار مساوی با تجارت بیشتر

مدیرکل صمت آذربایجان‌غربی، کاهش سهم تجارت مبتنی بر نیروی کار را سومین تغییر در ساختار تجارت جهانی عنوان کرد و گفت: ۸۰ درصد تجارت جهان توسط کشور‌هایی انجام می‌شود که بالاترین حقوق را به نیروی کار خود پرداخت می‌کنند. از این رو، واحد‌های تولیدی نیز با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران، باید تا حد امکان به بهبود سطح پرداختی و ارتقای وضعیت نیروی انسانی توجه داشته باشند.

تخصصی شدن زنجیره تجارت جهانی با تمرکز بر تحقیق و توسعه

خیرخواه؛ تخصصی‌شدن زنجیره تجارت جهانی را چهارمین تحول دانست و با تأکید بر نقش تحقیق و توسعه در استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بیان کرد: در کشور‌های پیشرفته، به‌ویژه شرکت‌های داروسازی، ۸۰ درصد سود به تحقیق و توسعه اختصاص می‌یابد تا محصولات جدید و متناسب با نیاز بازار عرضه شود.

خیرخواه ادامه داد: بنگاه‌هایی که فاقد واحد تحقیق و توسعه باشند و بر توسعه محصولات جدید تمرکز نکنند، پس از رسیدن به نقطه اوج فعالیت، به‌تدریج با افت مواجه شده و در نهایت از چرخه رقابت خارج خواهند شد؛ بنابراین حرکت واحد‌های صنعتی به سمت نوآوری و تولید محصولات جدید یک ضرورت است.

انگیزه تجارت به سمت منطقه‌ای شدن پیش می‌رود

خیرخواه، گسترش تجارت با کشور‌های همسایه را پنجمین تحول مهم در عرصه تجارت جهانی برشمرد و تصریح کرد: امروزه کشور‌ها بخش عمده‌ای از مبادلات تجاری خود را با کشور‌های همجوار انجام می‌دهند و برخلاف گذشته، تجارت در مسیر‌های نزدیک و منطقه‌ای اهمیت بیشتری یافته است. کشوری که نتواند ظرفیت‌های تجاری خود را در ارتباط با همسایگان فعال کند، در توسعه مبادلات با بازار‌های دوردست نیز با محدودیت مواجه خواهد شد.