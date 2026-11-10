به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ محمد صالحی گفت: با توجه به بارش برف و لغزندگی سطح راه در محور‌های کوهستانی، به‌ویژه محور‌های پونل ـ خلخال و اسالم ـ خلخال، رانندگان باید با احتیاط بیشتری رانندگی کرده و از سرعت و سبقت غیرمجاز پرهیز کنند.

وی افزود: همراه داشتن زنجیر چرخ، اطمینان از سلامت لاستیک‌ها، سیستم ترمز و برف‌پاک‌کن، رعایت فاصله طولی مناسب و پرهیز از ترمزگیری و تغییر مسیر ناگهانی از مهم‌ترین نکاتی است که رانندگان باید در شرایط برفی رعایت کنند.

رئیس پلیس راه گیلان از رانندگان خواست پیش از عزیمت به محور‌های کوهستانی، از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و در صورت ضرورت سفر، تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند تا سفری ایمن را تجربه کنند.