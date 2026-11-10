نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این اثر داستان پسری است که پس از پیوستن به یک باند خلافکار با افشای یک قتل با چالش‌هایی رو‌به‌رو می‌شود.

مهندسی آینده ۱۹ و ۲۰ آبان، ساعت ۱۶ از شبکه چهار پخش می‌شود.

بررسی جدیدترین و نوآورانه‌ترین دستاورد‌ها در حوزه انرژی‌های پاک موضوع مستند است.

تلاش برای حل معمای مرگ گروهی کوهنورد درکوه‌های اورال پس از ۶۰ سال

این، داستان مجموعه گذرگاه دیاتلوف محصول ۲۰۲۰ است که به زودی از شبکه تماشا پخش می‌شود.

چگونگی شکل گیری رفتار‌های عجیب، بقا و ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد جانوران در مستند عجایب سیاره بررسی می‌شود.

شبکه مستد این اثر را امشب ساعت ۲۳ پخش می‌کند.