به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران با اشاره به میزبانی استان از پیکر مطهر ۱۰ شهید گمنام در ایام فاطمیه گفت: پیکر هشت شهید در نقاط پیش‌بینی‌شده استان به خاک سپرده می‌شود و دو شهید دیگر نیز که به صورت امانی در مازندران حضور داشتند، به تهران منتلق می‌شوند.

سردار احمد برسلانی در نشست خبری امروز خود گفت: این شهدا پس از سال‌ها غربت، در ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) میهمان مردم ولایتمدار استان شده‌اند تا بار دیگر پیام اخلاص، بصیرت، ولایت‌مداری و مقاومت را در جامعه طنین‌انداز کنند.

وی با تشریح روند انتخاب مکان‌های تدفین شهدای گمنام گفت: امسال از حدود ۳۰ مکان پیشنهادی در شهرستان‌های استان، ۹ مکان مورد تأیید قرار گرفت که به دلیل آماده‌نشدن یکی از یادمان‌ها، هشت نقطه برای تدفین انتخاب شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران تأکید کرد: بر اساس ضوابط تعیین‌شده، آماده‌سازی حداقل ۷۰ درصدی یادمان پیش از صدور مجوز تدفین ضروری است تا شرایط مناسب برای میزبانی شایسته از پیکر مطهر شهدا فراهم شود.

سردار برسلانی مکان‌های پیش‌بینی‌شده برای تدفین هشت شهید گمنام را شامل اردوگاه دانش‌آموزی شهید چمران رامسر، روستای کلاگرسرای فریدونکنار، حوزه علمیه خواهران حضرت نرجس (س) ساری، شهرک نساجی یثرب قائمشهر، اداره‌کل بهزیستی مازندران، روستای فرچ‌کلا قائمشهر، باغ ملی و محوطه شهرداری بابل و محوطه شهرداری عمارت ساری اعلام کرد.

برسلانی با اشاره به مشخصات سنی و عملیاتی این شهدا افزود: این عزیزان در سنین ۱۶ تا ۲۶ سال و در عملیات‌های مختلف دفاع مقدس از جمله والفجر ۶، والفجر ۸، کربلای ۴، کربلای ۶ و بدر و همچنین تک دشمن درسال ۱۳۶۷ به فیض شهادت نائل آمدند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران با بیان اینکه تاکنون ۳۹۰ شهید گمنام در نقاط مختلف استان تدفین شده‌اند افزود: با تدفین هشت شهید جدید، شمار شهدای گمنام در مازندران به ۳۹۸ نفر خواهد رسید.

وی همچنین از وجود ۱۸۷ یادمان شهدای گمنام در استان خبر داد و گفت: با ساخت هشت یادمان جدید، این شمار به ۱۹۵ یادمان افزایش می‌یابد که تاکنون ۱۷۳ یادمان تکمیل شده و تکمیل سایر یادمان‌ها نیز با همکاری فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، سپاه کربلا و دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار دارد.

سردار برسلانی در ادامه از برگزاری دو برنامه محوری برای بدرقه پیکر مطهر شهدای گمنام خبر داد و افزود: مراسم وداع استانی با این شهدای والامقام، شامگاه پنجشنبه ۲۱ آبان، همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران افزود: مراسم تشییع استانی نیز روز جمعه ۲۲ آبان، مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور مردم شهیدپرور، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان در مرکز استان برگزار خواهد شد.