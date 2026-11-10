به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل هواشناسی استان گلستان از ثبت بارش‌های قابل توجه در ایستگاه‌های هواشناسی استان طی روزهای ۱۷ تا ۱۹ آبان ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی اخیر و صدور هشدار هواشناسی سطح قرمز شماره یک، بیشترین میزان بارندگی با ۱۵۵ میلی‌متر در ایستگاه رامیان به ثبت رسید.

مهندس امان‌محمد کمالی اظهار کرد: با فعالیت سامانه بارشی و تشدید ناپایداری‌های جوی در استان، بارش‌های قابل توجهی در نقاط مختلف گلستان به وقوع پیوست؛ به‌طوری‌که میزان بارندگی در ایستگاه رامیان ۱۵۵ میلی‌متر، زرین‌گل ۱۳۴ میلی‌متر، شیرآباد ۱۲۷ میلی‌متر، بندرگز ۱۰۹ میلی‌متر، توسکاچال ۹۴ میلی‌متر،ناهار خوران ۸۷ میلی متر و گرگان ۶۷ میلی‌متر گزارش شده و در ارتفاعات درازنو کردکوی هم ۱۸ سانتی متر ودر حاجی آباد کرد کوی ۴ سانتی متر برف بارید.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های شدید و احتمال وقوع مخاطرات جوی، هشدار هواشناسی سطح قرمز شماره یک صادر شد، در جریان فعالیت این سامانه، بارش شدید باران، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و در ارتفاعات بارش برف از مخاطرات مورد انتظار بود که ضرورت آمادگی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را برای دستگاه‌های اجرایی و امدادی دوچندان کرد.

مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی به‌موقع و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با مخاطرات جوی افزود: در همین راستا، استاندار گلستان به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیرکل مدیریت بحران استان، با حضور در اداره‌کل هواشناسی گلستان، از آخرین وضعیت سامانه بارشی، گزارش‌های پیش‌بینی و مخاطرات احتمالی مطلع شدند و بر ضرورت هماهنگی، بسیج امکانات و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت پیامدهای احتمالی بارندگی‌ها تأکید کردند.

کمالی ادامه داد: همچنین جلسه مدیریت بحران استان با حضور استاندار گلستان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد و در این نشست، آخرین وضعیت بارش‌ها، مخاطرات احتمالی، اقدامات پیشگیرانه و نحوه آمادگی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای مقابله با پیامدهای ناشی از بارندگی‌های شدید مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به تحقق پیش‌بینی‌های هواشناسی در خصوص میزان بارندگی‌ها گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، انتظار بارش‌هایی تا حدود ۱۵۰ میلی‌متر در برخی نقاط استان وجود داشت که این پیش‌بینی با ثبت بارش ۱۵۵ میلی‌متری در ایستگاه رامیان و مقادیر قابل توجه در سایر ایستگاه‌ها محقق شد.

وی افزود: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بارندگی‌ها در روز دوم فعالیت سامانه و در بازه زمانی طولانی‌تری اتفاق افتاد، خوشبختانه پدیده آب‌گرفتگی شهری و رواناب در سطح مورد انتظار از شرایط بحرانی رخ نداد همچنین با توجه به آمادگی دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی‌های بین‌بخشی و تمهیدات پیشگیرانه انجام‌شده، از بروز خسارات احتمالی گسترده جلوگیری شد.

مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به اهمیت بارش‌های اخیر در مناطق کوهستانی و بالادست استان تصریح کرد: این بارندگی‌ها می‌تواند در افزایش رطوبت خاک، تقویت جریان‌های سطحی و تغذیه منابع آب سطحی و زیرزمینی مؤثر باشد؛ با این حال، احتمال وقوع سیلاب ناگهانی، طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر و اختلال در تردد جاده‌ای از جمله پیامدهای بارش‌های شدید است که ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی را افزایش می‌دهد.

کمالی با تأکید بر اهمیت تداوم پایش شرایط جوی و توجه به هشدارهای هواشناسی افزود: اطلاع‌رسانی به‌موقع، هماهنگی بین‌بخشی و اجرای اقدامات پیشگیرانه نقش مهمی در کاهش خسارات و مدیریت مخاطرات ناشی از پدیده‌های جوی دارد ، همچنین بارش‌های اخیر نباید به معنای پایان خشکسالی یا جبران کامل کمبودهای انباشته منابع آب تلقی شود و مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آبی همچنان ضرورت دارد.