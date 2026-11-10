آورد نکارود در جریان بارندگی اخیر به ۱۰۰ مترمکعب بر ثانیه رسیده بود اما با اقدامات پیشگیرانه از بروز خسارت به زیرساخت‌های پیرامون این رودخانه جلوگیری شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به بارش‌های سنگین ۲۴ ساعت گذشته در برخی نقاط مازندران، از پیشگیری آبگرفتگی شهر نکا و روستا‌های حاشیه نکارود با انجام اقدامات عملیاتی و فنی در ساعات اخیر خبر داد و گفت: با توجه به پیش‌بینی بارش‌ها و بالا بودن احتمال طغیان نکارود، با تلاش نیرو‌های فنی و عملیاتی این دستگاه اجرایی در روز‌های اخیر اقداماتی انجام شد که از آبگرفتگی شهر نکا و خسارت به زیرساخت‌ها مناطق پیرامونی این رودخانه در محدوده شمالی این شهرستان پیشگیری کرد.

حیدر داوودیان افزود: پیک سیلاب نکارود در بالادست سد گلورد از نیمه‌شب گذشته به ۴۰ متر مکعب بر ثانیه رسید که کل این سیلاب در مخزن سد گلورد مهار شد و ذخیره آب موجود در این سد را نیز چهار میلیون متر مکعب افزایش داد.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، مهار سیلاب ۴۰ مترمکعبی در مخزن سد گلورد موجب شد که از افزایش دِبی سیلاب نکارود که در مرکز شهر نکا به ۱۰۰ مترمکعب رسیده بود جلوگیری شود.

داوودیان با بیان این‌که پیک دِبی سیلاب نکارود در مرکز شهر نکا بامداد امروز به ۱۰۰ مترمکعب بر ثانیه رسیده بود افزود: این میزان آورد فقط مربوط به آورد این رودخانه پس از سد گلورد است و اگر مهار سیلاب ۴۰ مترمکعبی پشت سد انجام نمی‌شد، دِبی سیلاب نکارود در شهر نکا به بیش از ۱۴۰ متر مکعب می‌رسید که می‌توانست مشکلاتی را برای ساکنان مناطق اطراف رودخانه ایجاد کند.

وی از انجام اقدام عملیاتی اثربخش دیگر برای پیشگیری از زیر آب رفتن زمین‌های منطقه شمال شهر نکا نیز خبر داد و گفت: با توجه به این‌که ظرفیت آبگذری پل نوذرآباددر شمال شهرستان نکا حداکثر ۹۰ مترمکعب بر ثانیه است، برای پیشگیری از زیر آب رفتن زمین‌ها و زیرساخت‌های این منطقه، تصمیم گرفته شد تا با استفاده از کانال سد انحرافی بایع‌کلا و انتقال بخشی از سیلاب به سمت تالاب میانکاله، هم شدت سیلاب کاهش یابد و هم از فرصت موجود برای افزایش آب تالاب میانکاله بهره گرفته شود که با این اقدام ۱.۲ میلیون مترمکعب از سیلاب به سمت میانکاله هدایت شد.



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: همکاران ما در سایر نقاط استان نیز با شناسایی نقاط حادثه‌خیز و انجام اقدامات مشابه و به‌هنگام تلاش کردند تا این بارندگی شدید با کمترین میزان خسارت ممکن به پایان برسد.