به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد «کاپ ۳۱» که در آنتالیای ترکیه در حال برگزاری است، افزایش سهم برق در مصرف نهایی انرژی جهان به ۳۵ درصد تا سال ۲۰۳۵، به‌عنوان یکی از اهداف اصلی گذار به انرژی پاک مطرح شد.

نمایندگان کشور‌های عضو این کنفرانس امروز سه شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در دومین روز اجلاس که به موضوع «انرژی و حمل‌ونقل» اختصاص داشت، مسائل مرتبط با امنیت عرضه انرژی، گسترش استفاده از برق، توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع، تنوع‌بخشی به منابع انرژی و افزایش بهره‌وری را بررسی کردند.

بر اساس دستورکار اجرایی ریاست «کاپ ۳۱»، گذار به انرژی پاک یکی از ۱۰ محور اصلی اجلاس است و پنج حوزه اولویت‌دار شامل دسترسی به فناوری‌های پاک پخت‌وپز، توسعه شبکه‌های برق و ذخیره‌سازی انرژی، بهره‌وری انرژی و سرمایش پایدار، برقی‌سازی بخش‌های مختلف و گذار انرژی متناسب با شرایط ملی کشور‌ها را در بر می‌گیرد.

در این چارچوب، گسترش استفاده از برق در بخش‌های حمل‌ونقل، صنعت و ساختمان، همراه با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تقویت زیرساخت‌های برق و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی دنبال می‌شود.