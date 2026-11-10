به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این دوره از مسابقات در رده سنی زیر ۱۸ سال و ۱۸ تا ۳۵ سال برگزار شد و شرکت کنندگان در رشته‌های قرائت، تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم، اذان، دعا و هنر‌های قرآنی با هم رقابت کردند.

در این مراسم، از «محمدرضا ابوالقاسمی»، «غلامحسین دهقانی» و «طاهره روشنیان» از پیشکسوتان عرصه قرآن کریم و همچنین نفرات برتر این مسابقات تجلیل و قدردانی شد.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در این مراسم با اشاره به مشارکت حدود هزار و ۲۰۰ مسجد در این رویداد گفت: با برگزاری گروهی و تیمی مسابقات و ایجاد حس رقابت، همگرایی و کار تیمی تلاش شد در مسیر منویات رهبر شهید حرکت کنیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین ملانوری شمسی افزود: استعداد‌های ویژه‌ای در بین نوجوانان مسجدی در حوزه قرآن وجود دارد که باید برای رشد و شکوفایی آنها بیش از پیش برنامه‌ریزی کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان همدان هم با تأکید بر اینکه مساجد باید پایگاه‌های قرآنی باشند، خواستار برگزاری بیشتر جلسات قرآنی شد.

آیت‌الله شعبانی موثقی با اشاره به جایگاه امروز جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از اضلاع قدرت در منطقه و جهان افزود: این اقتدار نتیجه آموزه‌های قرآن کریم، رهبری قرآنی امام و قرار گرفتن قرآن در رأس فعالیت‌های فرهنگی کشور است.

استاندار همدان هم با اشاره به قدمت و تاریخ این استان به‌عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران، همدان را دیار عالمان، عارفان، مراجع بزرگ و سرداران شهید والامقام توصیف کرد و گفت: مردم این خطه به دلیل فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی گسترده به دارالمؤمنین و دارالمجاهدین شهرت یافته‌اند.

حمید ملانوری شمسی با تأکید بر اینکه مسیر توسعه پایدار تنها بر ریل علم و دانش و تکنولوژی می‌گذرد، افزود: بزرگ‌ترین منبع علم و دانش که همه مؤلفه‌های توسعه پایدار را در اختیار جامعه بشری قرار می‌دهد، کتابی است که سراسر کلام خداست.