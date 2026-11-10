­مدیرکل آموزش و ترویج صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی گفت: ایران با ثبت ۱۷ شهر و روستای جهانی صنایع دستی، با فاصله‌ای بیش از دو برابر نسبت به رقبای خود، در جایگاه نخست جهان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نرگس رجایی اعلام کرد در حال حاضر ۳۱ کشور موفق به ثبت شهر‌های جهانی در رشته‌های مختلف شده‌اند که ایران با فاصله چشمگیر، در صدر این فهرست قرار دارد.

آمار جهانی و جایگاه کشور‌ها

بر اساس آمار‌های منتشر شده، ایران با ثبت ۱۷ مورد، رتبه نخست جهان را در اختیار دارد. این در حالی است که چین با ۸ ثبت در رتبه دوم، کمتر از نصف آمار ایران را داراست. در رتبه‌های بعدی، ازبکستان با ۷ مورد در جایگاه سوم، شیلی با ۶ مورد در جایگاه چهارم و هند و ویتنام با ۴ مورد مشترکاً در جایگاه پنجم ایستاده‌اند. سایر کشور‌ها نظیر تایلند، قزاقستان، بریتانیا و اندونزی در رتبه‌های پایین‌تر قرار دارند که نشان‌دهنده ظرفیت بسیار بالای صنایع دستی ایران در مقایسه با سایر ملل است.

کرمان در مسیر ثبت جهانی

مدیرکل آموزش و ترویج صنایع‌دستی تصریح کرد: در راستای توسعه این ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی‌ها برای ثبت شهر کرمان به عنوان «شهر جهانی صنایع دستی» آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه کرمان در حال حاضر به عنوان «شهر ملی صنایع دستی» ثبت شده، افزود: در صورت موفقیت در ثبت جهانی کرمان، فاصله ایران با سایر کشور‌ها از این نیز بیشتر خواهد شد و زمینه معرفی بیشتر توانمندی‌های کشور در عرصه‌های بین‌المللی فراهم می‌شود.

هدف از ثبت جهانی؛ توسعه و رونق گردشگری

رجایی تأکید کرد: هدف اصلی از ثبت ملی و جهانی شهر‌ها و روستاها، پیشرفت، توسعه و رونق گردشگری داخلی و خارجی است. همچنین برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در استان‌های مختلف انجام شده و فهرست جدید شهر‌ها و روستا‌های ملی و جهانی پس از تکمیل فرآیند ثبت، منتشر خواهد شد.