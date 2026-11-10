سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از آغاز فرآوری و صادرات تخم ماهی قزل‌آلا از این استان به کشور روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، عزیز نوروزی گفت: این اقدام با بهره‌گیری از دانش فنی و تخصص کارشناسان و دامپزشکان استان و در یکی از واحد فرآوری ماهی استان عملیاتی شده است. با راه‌اندازی فرآیند فرآوری تخم ماهی قزل‌آلا، یکی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده در زنجیره تولید و فرآوری آبزیان استان به مرحله بهره‌برداری اقتصادی رسیده و زمینه ورود این محصول به بازار‌های صادراتی فراهم شده است.

وی با اشاره به ارزش اقتصادی این محصول افزود: پیش از این، تخم ماهی قزل‌آلا در جریان فرآوری و عرضه ماهی، عمدتاً به‌عنوان ضایعات از چرخه مصرف و بهره‌برداری اقتصادی خارج می‌شد، اما با تکیه بر دانش فنی متخصصان، کارشناسان و دامپزشکان استان، امکان فرآوری اصولی و تبدیل آن به محصولی با ارزش افزوده فراهم شده است.

نوروزی ادامه داد: این اقدام علاوه بر جلوگیری از هدررفت یک ظرفیت ارزشمند در صنعت آبزی‌پروری، موجب ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید، استفاده بهینه از محصولات جانبی و فراهم شدن زمینه توسعه صادرات محصولات فرآوری‌شده شیلاتی خواهد شد.

سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به ظرفیت صادراتی این واحد تصریح کرد: با آغاز عملیات فرآوری و صادرات تخم ماهی قزل‌آلا در واحد فرآوری ماهی سرخ ایرانیان، پیش‌بینی می‌شود ظرفیت صادرات این محصول به کشور روسیه به حدود چهار تا پنج تُن در هفته برسد.

وی خاطرنشان کرد: ورود محصولات جدید شیلاتی به بازار‌های بین‌المللی، علاوه بر توسعه بازار فروش و افزایش درآمد فعالان این بخش، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش سهم محصولات فرآوری‌شده استان در بازار‌های صادراتی باشد.

نوروزی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از دانش تخصصی، تکمیل زنجیره ارزش آبزیان و تبدیل محصولات جانبی به فرآورده‌های اقتصادی، از رویکرد‌های مهم توسعه بخش شیلات استان است و این تجربه می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مشابه در سایر واحد‌های تولیدی و فرآوری آبزیان آذربایجان‌شرقی باشد.