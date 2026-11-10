مؤسسه مهد قرآن کریم استان اصفهان با ۳۳ سال سابقه فعالیت، آموزش‌های قرآنی ویژه دانش‌آموزان و بزرگسالان را در بیش از ۵۰ شهر، شهرستان و مرکز استان ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون آموزش و پژوهش مؤسسه مهد قرآن کریم استان اصفهان گفت: مهد قرآن کریم فعالیت خود را از سال ۱۳۷۲ در استان آغاز کرده و یکی از محور‌های اصلی آن آموزش تخصصی حفظ قرآن کریم است.

غلامحسین احمدی افزود: دوره‌های حفظ قرآن ویژه دانش‌آموزان با برنامه‌ریزی متناسب با شرایط تحصیلی آنان، طی سه تا شش سال برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان بتوانند هم‌زمان با ادامه تحصیل، قرآن کریم را حفظ کنند.

وی گفت: برای بزرگسالان نیز دوره‌های حفظ قرآن، آموزش مفاهیم و تفسیر، روخوانی و روان‌خوانی و کلاس‌های معارف اسلامی و تربیتی برگزار می‌شود.

معاون آموزش و پژوهش مؤسسه مهد قرآن کریم استان اصفهان هدف این مؤسسه را فراتر از آموزش و حفظ الفاظ قرآن دانست و افزود: تلاش می‌کنیم با آموزش‌های مفهومی، تفسیری و تربیتی، زمینه انس بیشتر قرآن‌آموزان با آیات الهی و بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی فراهم شود.