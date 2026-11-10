به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دانش‌آموزان و فرهنگیان آذربایجان غربی در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴، با کسب مجموعه‌ای از افتخارات در عرصه ملی جشنواره‌های فرهنگی و هنری، جلوه‌ای از ظرفیت‌های خلاقانه، توانمندی‌های هنری و پویایی زیست فرهنگی مدارس استان را به نمایش گذاشتند.

کارنامه موفقیت‌های فرهنگی و هنری آموزش‌وپرورش استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴، بیانگر ثمر‌بخشی فرصت‌های پرورشی در شناسایی استعدادها، پرورش خلاقیت و فراهم‌سازی زمینه حضور دانش‌آموزان و فرهنگیان در عرصه‌های رقابتی کشور است. دستاورد‌های به‌دست‌آمده در جشنواره‌های ملی، افزون بر نمایان‌ساختن قابلیت‌های فردی و گروهی شرکت‌کنندگان، بر اهمیت محیط‌های آموزشی در بالندگی ذوق هنری، تقویت قدرت بیان و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی نسل آینده دلالت دارد.

جشنواره فرهنگی هنری فردا؛ ۵۲ رتبه کشوری در عرصه‌های انفرادی و گروهی

دانش‌آموزان دوره‌های متوسطه اول و دوم استان در مرحله کشوری جشنواره فرهنگی هنری فردا، موفق به کسب ۵۲ رتبه در رشته‌های انفرادی و گروهی شدند. همچنین آموزشگاه شهید مجنونیانس ناحیه دو ارومیه، یک رتبه برتر در این رویداد به دست آورد. این نتایج، گستره استعداد‌های هنری دانش‌آموزان و ظرفیت مدارس استان برای پرورش توانایی‌های خلاقانه و تقویت مشارکت فرهنگی را بازتاب می‌دهد.

جشنواره پرسش مهر ریاست‌جمهوری؛ افتخارآفرینی دانش‌آموزان، فرهنگیان و مدرسه برگزیده

در جشنواره پرسش مهر ریاست‌جمهوری نیز دانش‌آموزان استان سه رتبه برتر و فرهنگیان پنج رتبه برتر کسب کردند. افزون بر این، آموزشگاه شهید مجنونیانس ناحیه دو ارومیه نیز به یک رتبه برتر دست یافت. این موفقیت‌ها، جلوه‌ای از ظرفیت تأمل، اندیشه‌ورزی، خلاقیت و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی استان است.

جشنواره تئاتر درسی؛ ثبت موفقیت آموزشگاه ابتدایی سما

در عرصه هنر‌های نمایشی و پیوند خلاقانه یادگیری با اجرا نیز آموزشگاه ابتدایی سما ناحیه یک ارومیه، در جشنواره تئاتر درسی موفق به کسب رتبه برتر شد. این دستاورد، اهمیت بهره‌گیری از شیوه‌های هنرمندانه و مشارکت‌محور در فرایند یاددهی ـ یادگیری و ظرفیت هنر‌های نمایشی برای غنی‌سازی تجربه آموزشی دانش‌آموزان را برجسته می‌سازد.

مجموع این افتخارات، ضرورت استمرار حمایت از استعداد‌های دانش‌آموزی، توسعه فرصت‌های عرضه توانمندی‌های هنری و تقویت بستر‌های مشارکت فرهنگی در مدارس را یادآور می‌شود؛ مسیری که با هم‌افزایی ظرفیت‌های آموزشی و پرورشی می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی بیشتر قابلیت‌های نسل نوجوان و جوان استان در عرصه‌های ملی باشد.