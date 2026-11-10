به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام با حضور پرشور مردم شهیدپرور و ولایتمدار و جمعی از مسئولان شهرستان شاهین دژ برگزار شد.

مردم قدرشناس شاهین‌دژ و همیشه در صحنه شاهین دژ با حضور در مسیر استقبال، با تقدیم شاخه های گل و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بار دیگر عشق و ارادت خود را به فرهنگ ایثار و شهادت و آرمان‌های والای شهیدان به نمایش گذاشتند.

در این مراسم، مردم با حضور گسترده در استقبال از پیکر شهید گمنام جلوه‌ای از وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تداوم راه شهدا را به نمایش گذاشتند.

مردم از خیابان پاسداران تا میدان امام خمینی ره شهید گمنام را تشییع کردند.

حضور در مساجد، حسینیه ها، مراکز علمی و آموزشی و رزمگاه شبانه، از دیگر برنامه های این مراسم می باشد.