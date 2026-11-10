در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق، ۱۱ طرح تولید بار اول به ارزش مجموع ۳۵ میلیون دلار با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و همکاری شرکت توانیر معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این طرح‌ها ،زمینه ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه ساخت تجهیزات راهبردی و فناورانه صنعت برق را فراهم می‌کنند. هدف از تعریف این طرح‌ها، بومی‌سازی تجهیزات راهبردی و کاهش وابستگی صنعت برق به واردات است.

تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و رئیس کارگروه تولید بار اول معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در این حاشیه این نمایشگاه با اشاره به جایگاه صنعت برق به‌عنوان یکی از صنایع پرافتخار و راهبردی کشور اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های کلیدی معاونت علمی، راهبری تأمین اقلام راهبردی مورد نیاز صنایع مختلف، به‌ویژه صنایع مادر همچون برق، نفت و گاز است.

وی افزود: تاکنون ۴۳ طرح تولید بار اول به ارزش ۶۵ میلیون دلار به وزارت نیرو ابلاغ شده که هر یک از آنها به معنای بومی‌سازی یک تجهیز راهبردی در صنعت برق است.

امرایی با تشریح جزئیات همکاری جدید با شرکت توانیر گفت: در این نمایشگاه ۱۱ طرح تولید بار اول به ارزش مجموع ۳۵ میلیون دلار در حوزه‌های مختلف صنعت برق تعریف شده است؛ حوزه‌هایی که تاکنون شرکت‌های ایرانی کمتر به آنها ورود کرده‌اند و اکنون شرکت‌های دانش‌بنیان برای نخستین بار در مسیر طراحی و تولید تجهیزات راهبردی با اتکا به دانش و توان داخلی قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اهمیت فناوری‌های مورد استفاده در این طرح‌ها تصریح کرد: تولید تجهیزاتی نظیر رله‌های حفاظتی الکترونیکی و دیجیتال که پیش از این از سازندگان خارجی تأمین می‌شد، از جمله محور‌های این برنامه است.

به گفته او، این اقدامات در چارچوب ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان دنبال می‌شود و می‌تواند علاوه بر توسعه فناوری داخلی، به کاهش ارزبری و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و نخبگان ایرانی منجر شود.

صرفه‌جویی ارزی ۲۰۰ میلیون دلاری از قرارداد‌های ۱۰۰ میلیون دلاری

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و رئیس کارگروه تولید بار اول با تأکید بر آثار اقتصادی طرح‌های تولید بار اول گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد قرارداد‌های تولید بار اول در مجموع به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار، می‌توانند دست‌کم ۲۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه داشته باشند؛ ظرفیتی که در کنار کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی، زمینه اشتغال‌زایی و تقویت توان تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان را نیز فراهم می‌کند.

مفاد و حوزه‌های تخصصی قرارداد‌های جدید بومی‌سازی

در این دوره از همکاری‌ها، موضوعات قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های امضاشده شامل طیف وسیعی از اقلام راهبردی است که از جمله آنها می‌توان به طراحی و ساخت تپ‌چنجر ترانسفورماتور‌های فوق‌توزیع اشاره کرد. همچنین آزمایشگاه سیار رزونانسی با فرکانس متغیر و سوئیچگیر‌های گازی ۴۰۰ کیلوولت از دیگر تجهیزاتی هستند که ساخت داخلی آنها در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر، پوشش‌های ضدخوردگی، کلید LBS خازنی مناسب پست‌های فشارقوی و برق‌گیر چندمحفظه‌ای نسل جدید نیز از جمله اقلامی هستند که با اتکا به توان داخلی تولید خواهند شد. در کنار این موارد، قرارداد‌هایی برای ساخت سوپرکاهنده ضدخوردگی بدون نیاز به آب و همچنین طراحی و ساخت برج‌های انتقال قدرت اضطراری با قابلیت نصب سریع و وزن سبک منعقد شده است.

این تجهیزات از اقلام تخصصی و راهبردی مورد نیاز صنعت برق هستند که بومی‌سازی و تولید داخلی آنها می‌تواند ضمن ارتقای توان فنی و مهندسی شرکت‌های دانش‌بنیان، وابستگی به سازندگان خارجی را کاهش داده و پایداری زنجیره تأمین تجهیزات صنعت برق را تقویت کند.

طرح‌های تولید بار اول با هدف عبور از وابستگی فناورانه، توسعه زنجیره تأمین داخلی و افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در تأمین نیاز‌های راهبردی صنعت برق دنبال می‌شوند.

معرفی ۱۱ طرح جدید در همکاری با توانیر را می‌توان گامی در جهت تبدیل ظرفیت علمی و فناورانه شرکت‌های ایرانی به محصولات صنعتی و کاهش وابستگی به واردات تجهیزات حساس این صنعت ارزیابی کرد.