رزمایش مقابله با حوادث مواد خطرناک در تصفیهخانه آب اردبیل برگزار شد
رزمایش مشترک عملیاتی مقابله با حوادث مواد خطرناک (CBRNE)، با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، سپاه پاسدارن، پدافند غیر عامل، آتش نشانی، هلال احمر، اداره آب و فاضلاب، پلیس راهور و اورژانس ۱۱۵ در محل تصفیهخانه آب اردبیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر روزبه مقدم، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، با اشاره به اهمیت برگزاری این رزمایش اظهار کرد: هدف از اجرای این مانور، ارتقای آمادگی عملیاتی، افزایش هماهنگی بینبخشی و تمرین نحوه مدیریت حوادث ناشی از نشت ماده شیمیایی (گاز کلر) در تأسیسات و زیرساختهای حیاتی است.
وی افزود: در این رزمایش، سناریوی نشت گاز کلر در تصفیهخانه آب شبیهسازی شده و تیمهای عملیاتی هر دستگاه بر اساس وظایف از پیش تعیین شده در یکی مناطق داغ، گرم و سرد ضمن ارزیابی صحنه، شناسایی محدوده خطر، کنترل و مهار حادثه، اقدامات امدادی و درمانی و انتقال مصدومان احتمالی را تمرین کردند.
وی ادامه داد: اجرای عملیات رفع آلودگی (Decontamination) از اهمیت ویژهای برخوردار بوده بهگونهای که نیروهای امدادی، مصدومان و تجهیزات آلوده پیش از خروج از محدوده عملیاتی و ورود به منطقه امن، از مسیرهای تعیینشده رفع آلودگی عبور کردند تا از انتقال آلودگی شیمیایی به سایر نیروها، آمبولانسها و مراکز درمانی جلوگیری شود.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان اردبیل خاطرنشان کرد: در این رزمایش، عملکرد تیمهای عملیاتی در زمینه ارزیابی و تریاژ مصدومان، اقدامات اولیه درمانی، مدیریت انتقال بیماران، رعایت اصول حفاظت فردی و جلوگیری از آلودگی ثانویه مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی در پایان تأکید کرد: آمادگی در برابر حوادث شیمیایی نیازمند آموزش مستمر، تمرین مشترک و هماهنگی دقیق میان دستگاههای مسئول است و اورژانس ۱۱۵ استان اردبیل با تقویت توان تخصصی و عملیاتی خود، آمادگی لازم برای پاسخ سریع و مؤثر به حوادث و بحرانهای احتمالی را دنبال میکند.
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