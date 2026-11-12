رزمایش مشترک عملیاتی مقابله با حوادث مواد خطرناک (CBRNE)، با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، سپاه پاسدارن، پدافند غیر عامل، آتش نشانی، هلال احمر، اداره آب و فاضلاب، پلیس راهور و اورژانس ۱۱۵ در محل تصفیه‌خانه آب اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر روزبه مقدم، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، با اشاره به اهمیت برگزاری این رزمایش اظهار کرد: هدف از اجرای این مانور، ارتقای آمادگی عملیاتی، افزایش هماهنگی بین‌بخشی و تمرین نحوه مدیریت حوادث ناشی از نشت ماده شیمیایی (گاز کلر) در تأسیسات و زیرساخت‌های حیاتی است.

وی افزود: در این رزمایش، سناریوی نشت گاز کلر در تصفیه‌خانه آب شبیه‌سازی شده و تیم‌های عملیاتی هر دستگاه بر اساس وظایف از پیش تعیین شده در یکی مناطق داغ، گرم و سرد ضمن ارزیابی صحنه، شناسایی محدوده خطر، کنترل و مهار حادثه، اقدامات امدادی و درمانی و انتقال مصدومان احتمالی را تمرین کردند.

وی ادامه داد: اجرای عملیات رفع آلودگی (Decontamination) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده به‌گونه‌ای که نیرو‌های امدادی، مصدومان و تجهیزات آلوده پیش از خروج از محدوده عملیاتی و ورود به منطقه امن، از مسیر‌های تعیین‌شده رفع آلودگی عبور کردند تا از انتقال آلودگی شیمیایی به سایر نیروها، آمبولانس‌ها و مراکز درمانی جلوگیری شود.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اردبیل خاطرنشان کرد: در این رزمایش، عملکرد تیم‌های عملیاتی در زمینه ارزیابی و تریاژ مصدومان، اقدامات اولیه درمانی، مدیریت انتقال بیماران، رعایت اصول حفاظت فردی و جلوگیری از آلودگی ثانویه مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی در پایان تأکید کرد: آمادگی در برابر حوادث شیمیایی نیازمند آموزش مستمر، تمرین مشترک و هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های مسئول است و اورژانس ۱۱۵ استان اردبیل با تقویت توان تخصصی و عملیاتی خود، آمادگی لازم برای پاسخ سریع و مؤثر به حوادث و بحران‌های احتمالی را دنبال می‌کند.