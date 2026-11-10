سبحان حکیمی، جودوکار نوجوان خراسان رضوی، پس از کسب مدال نقره در المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، امروز در فرودگاه بین‌المللی مشهد مورد استقبال قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سبحان حکیمی تنها نماینده جودوی ایران در چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان در داکار سنگال بود،که در رقابت‌های وزن منهای ۸۱ کیلوگرم موفق به کسب مقام دوم شد.

این ورزشکار در مسیر رسیدن به فینال، با پیروزی مقابل نمایندگان سیرالئون و مصر راهی دیدار نهایی شد و در مسابقه فینال برابر مکس کبولی از اسلوونی به میدان رفت و در نهایت مدال نقره را از آن خود کرد.

این جودوکار نوجوان که عضو تیم ملی جودوی کشور است، در این رقابت‌ها تحت هدایت مسعود حاجی‌آخوندزاده در میدان حضور داشت.