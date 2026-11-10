رئیس انجمن زنجیره ارزش صنعت تایر گفت: با خروج تایر از شمول قیمت‌گذاری دستوری و دسترسی بهتر کارخانه‌ها به منابع مالی، تولید این محصول تا پایان سال ۲۵ درصد افزایش و قیمت برای مصرف کننده ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.

محمدرضا گنجی، رئیس انجمن زنجیره ارزش صنعت تایر در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: ظرفیت اسمی تولید صنعت تایر کشور ۳۲۰ هزار تن در سال است، اما امسال به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، مشکلات حمل‌ونقل دریایی، تأخیر در تخصیص ارز و دشواری تأمین مواد اولیه، تولید با کاهش مواجه شده است.

او افزایش قیمت مواد اولیه را از دیگر عوامل کاهش تولید و افزایش هزینه تمام‌شده تایر دانست و گفت: کربن، نخ تایر و سایر مواد مورد استفاده در زنجیره تولید، افزایش قیمت داشته‌اند و این موضوع هزینه تولید کارخانه‌ها را بالا برده است.

رئیس انجمن زنجیره ارزش صنعت تایر با اشاره به پیگیری تولیدکنندگان برای اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری تصریح کرد: در جلسات برگزارشده با مسئولان، توضیح داده شد که قیمت‌گذاری دستوری در شرایط افزایش هزینه‌های تولید، موجب زیان کارخانه‌ها شده و از سوی دیگر فاصله قابل توجهی میان قیمت کارخانه و بازار آزاد ایجاد کرده است.

او ادامه داد: پیشنهاد تولیدکنندگان این بود که کارخانه‌ها با رعایت ضوابط سازمان حمایت، قیمت محصولات خود را بر اساس هزینه تمام‌شده و با احتساب ۱۷ درصد سود تعیین کنند و در صورت تخلف، سازمان حمایت امکان ورود و نظارت داشته باشد.

گنجی با بیان اینکه خروج تایر از قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به افزایش تولید کمک کند، گفت: با اجرای این تصمیم، کارخانه‌ها منابع مالی مناسب‌تری در اختیار خواهند داشت و می‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را سریع‌تر تأمین کنند.

او پیش‌بینی کرد: با اجرای این سیاست، ظرفیت تولید واحد‌هایی که در حال حاضر با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند، دست‌کم ۲۵ درصد افزایش یابد و تولید سالانه صنعت تایر تا پایان سال به ۲۸۰ تا ۲۸۵ هزار تن برسد.

گنجی با تأکید بر اینکه آزادسازی قیمت‌گذاری لزوماً به معنای افزایش قیمت تایر نیست، گفت: با اجرای این تصمیم، کارخانه‌ها می‌توانند محصولات خود را متناسب با هزینه تمام‌شده و با سود متعارف عرضه کنند و در مقابل، با افزایش تولید و عرضه، قیمت‌ها در بازار آزاد نیز کاهش پیدا می‌کند.

او افزود: در حال حاضر در برخی سایز‌های تایر، اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد به ۶۰ تا ۱۰۰ درصد می‌رسد؛ اما با افزایش عرضه مستقیم از سوی کارخانه‌ها، این فاصله کاهش خواهد یافت و مصرف‌کننده می‌تواند تایر را با قیمت مناسب‌تری خریداری کند.

رئیس انجمن زنجیره ارزش صنعت تایر تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که با اجرای این مصوبه و افزایش تولید و حذف واسطه ها، قیمت پرداختی مصرف‌کننده دست‌کم ۳۰ درصد کاهش یابد.

گنجی همچنین تأکید کرد: اگر محدودیت‌های واردات مواد اولیه و حمل‌ونقل دریایی برطرف شود و هزینه تمام‌شده تولید کاهش پیدا کند، کارخانه‌ها نیز آمادگی دارند قیمت محصولات خود را پایین بیاورند.