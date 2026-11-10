کارگروه مدیریت پسماند مهاباد با اتخاذ سه تصمیم اجرایی مهم، وارد مرحله عملیاتی برای ساماندهی پسماند‌های ساختمانی، مدیریت شیرابه سایت دفن پسماند و کنترل پساب‌های زیست‌محیطی کارخانه قند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فاروق سلیمانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست و دبیر کارگروه مدیریت پسماند مهاباد، در نشست اخیر این کارگروه اعلام کرد که نخستین اولویت اصلی، تعیین مکان مشخص برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی است.

وی افزود: مشاور طرح موظف است با بررسی‌های فنی، زیست‌محیطی و ظرفیت‌سنجی، مکان‌های پیشنهادی را رتبه‌بندی و نهایی کند. پس از تأیید، موضوع به کمیته تخصصی استان ارجاع خواهد شد تا زمینه راه‌اندازی نخستین مرکز ساماندهی نخاله‌های ساختمانی در آذربایجان غربی فراهم شود.

سلیمانی با تأکید بر ضرورت این اقدام، هشدار داد که رهاسازی غیراصولی نخاله‌ها در حاشیه رودخانه‌ها، دره‌ها و مناطق مسکونی، یکی از جدی‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی منطقه است که مدیریت اصولی آن، از آسیب به خاک و منابع آب جلوگیری می‌کند.

در ادامه این نشست، کارگروه بر مدیریت شیرابه سایت دفن پسماند مهاباد نیز تأکید کرد. این اقدام با همکاری شهرداری، شبکه بهداشت و بخشداری مرکزی دنبال می‌شود تا از آلودگی اراضی کشاورزی و روستا‌های اطراف جلوگیری شود.

همچنین، با توجه به مشکلات زیست‌محیطی ایجاد شده برای روستا‌های «قره‌قشلاق» و «داشخانه»، مقرر شد برنامه عملیاتی ویژه برای مدیریت پسماند و پساب کارخانه قند مهاباد تا هفته آینده نهایی شود تا پیامد‌های زیست‌محیطی این صنعت برای روستا‌های مجاور کاهش یابد.