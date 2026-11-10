به گزارش خبرگزاری صداوسیما،، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در برنامه «نبرد هرمز» با اشاره به آخرین وضعیت تبادل پیام میان ایران و آمریکا و فضاسازی رسانه‌ای درباره مذاکره، گفت: آمریکایی‌ها پس از جنگ جهانی دوم رسانه را در اختیار گرفتند تا با جنگ روانی، رعب و وحشت را در دل ملت‌ها بیندازند و آن‌ها را از پیش شکست‌خورده بدانند؛ اما امام و مقام معظم رهبری شهیدمان دقیقاً همین کار را متقابلاً انجام دادند.

وی افزود: زمانی که آمریکایی‌ها ۴۸ سال پیش در اوج قدرت بودند، امام فرمودند «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند». این سخن پشتوانه‌ای قوی داشت؛ نخست اعتقاد به یاری خداوند و دوم حضور و ایستادگی مردمی که امام هیچ چیزی برای خود نمی‌خواست و تنها عزت این ملت و قوی شدن ایران را می‌طلبید.

این نماینده مجلس تصریح کرد: امام در سال ۶۶ یا ۶۷ فرمودند شما شاید یک بمب بیندازید و موشک بزنید، اما یک روز روی زمین می‌آیید و آن زمان مردم حساب شما را می‌رسند. امروز هم وضعیت همین است؛ آن‌ها طوری برخورد می‌کنند که خیال می‌کنند ما به آن‌ها التماس می‌کنیم، نه خیر، دوران مذاکره‌طلبی ما تمام شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تا اجرای عملیاتی ۷ شرط، مذاکره با آمریکا معنا ندارد

کوثری با اشاره به توافق ۱۴ بندی اسلام‌آباد گفت: مذاکره‌ای شفاف‌تر و شاخص‌تر از آن ۱۴ بند وجود نداشت که هم ترامپ آن را امضا کرد و هم رئیس‌جمهور ما دکتر پزشکیان؛ پس چرا زیر آن زدند؟ ما دیگر نمی‌توانیم به آن‌ها اطمینان کنیم.

وی تأکید کرد: شورای عالی امنیت ملی و همه مسئولان متفق‌القول اعلام کرده‌اند تا زمانی که هفت شرط مشخص‌شده به‌صورت عملیاتی اجرا نشود — نه اینکه فقط بگویند قبول داریم — بحث مذاکره هیچ معنا و موضوعیتی ندارد. ما در جنگ اول، در حین مذاکره پنج جلسه داشتیم و در جلسه ششم حمله کردند؛ در جنگ رمضان و در اسلام‌آباد هم همین رویه تکرار شد.

کوثری با رد تصور توانمندی مطلق آمریکا گفت: بعضی‌ها هنوز خیال می‌کنند آمریکا غولی است که نمی‌شود به طرفش رفت؛ نه، اصلاً این‌طور نیست، شاخ این غول شکسته شده است. اگر توانی داشتند تا الان چندین بار حمله‌های سنگین می‌کردند، اما توان عملیات سنگین‌تر از جنگ رمضان را ندارند.

وی با اشاره به تغییر موازنه در منطقه افزود: آن‌ها پایگاه‌های نزدیک به کشور ما را در کویت، عربستان، امارات، قطر و عراق داشتند؛ اما امروز عراق نیروهای نظامی‌شان را بیرون کرده است. سفارت و جاسوس دارند، اما نیروی مسلح و پایگاه در آنجا ندارند و پایگاه‌هایشان در بحرین، کویت و امارات منهدم شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با یادآوری دوران مسئولیت خود در نیروهای مسلح و همکاری با شهید باقری گفت: آن زمان خبر می‌رسید بین ۹۰ تا ۱۰۰ فروند ناو و ناوچه در خلیج فارس مستقر است؛ امروز یک ناو و ناوچه در خلیج فارس نمی‌بینیم؛ یا آن‌ها را زده‌ایم یا فرار کرده‌اند. از فاصله بالای ۵۰۰ کیلومتر، برای آن‌ها مشکلات عدیده‌ای وجود دارد و ما باید دقیق و عملیاتی محاسبه کنیم.

کوثری هشدار داد: به کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس پیغام داده‌ایم که اگر از خاکشان استفاده شود، دیگر به آن‌ها رحم نمی‌کنیم؛ تا امروز خواسته‌ایم برادرانه عمل کنیم.

آمریکا تقصیر را گردن قطر و عربستان می‌اندازد

وی درباره فضای سیاسی واشنگتن گفت: رئیس‌جمهور آمریکا هرگاه شکستی رقم می‌خورد، وزیر جنگ یا وزیر خارجه را مقصر معرفی می‌کند. بر اساس آخرین اطلاعات من، امیر قطر با ترامپ صحبتی کرده و او موضوع را گردن قطر و عربستان انداخته و می‌گوید این دو کشور از من خواسته‌اند عملیات نظامی انجام ندهم؛ این روش برای تبرئه خودش است.

کوثری درباره تأثیر تغییر ترکیب کنگره در ۱۳ دی‌ماه گفت: ما خاطرخواه کنگره نیستیم؛ می‌خواهیم بگوییم کنگره در وضعیت بودجه نظامی آمریکا نقش بازی می‌کند و رئیس‌جمهور در بودجه نمی‌تواند چندان اثر بگذارد.

کوثری در ادامه با تأکید بر ضرورت محاسبه دقیق در تصمیم‌گیری‌های نظامی گفت: فرماندهان ما دقیق تحلیل می‌کنند و برنامه‌ریزی‌شان حساب‌شده است. بعضی داخلی‌ها ناراحت می‌شوند که چرا پاسخ فلان حمله داده نشد؛ اما این کارها باید با حساب‌وکتاب باشد، نه با احساسات.

وی برای روشن‌تر شدن مطلب مثالی فوتبالی زد و افزود: وقتی بازی رئال مادرید و بارسلونا را می‌بینید، می‌بینید تیم‌ها خیلی حساب‌شده و با برنامه بازی می‌کنند و تا دقیقه آخر امید به گل و برد دارند؛ ما هم باید با فکر، تدبیر و برنامه‌ریزی جلو برویم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: ترامپ با گوش دادن به حرف‌های نتانیاهو و به‌صورت احساسی جنگ را شروع کرد و هر چه داشت، به‌ویژه روی تهران ریخت؛ اما چه شد؟ بله، عزیزترین عزیز ما و فرماندهان ما ترور و شهید شدند، اما این نظام روی پای خود ایستاده و کار و فرماندهی‌اش را انجام می‌دهد.

کوثری با اشاره به تاب‌آوری اقتصاد مقاومتی در سال‌های جنگ گفت: در سال ۶۶ و ۶۷ روزانه تنها ۱۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کردیم، اما هم کشور را اداره کردیم و هم جنگ را با پیروزی کامل به پایان رساندیم؛ آن‌ها اما در ناز و نعمت قرار داشتند و با اندکی فشار زود جا می‌زنند.

وی افزود: در جنگ هشت‌ساله از ۳۲ کشور اسیر گرفتیم، در حالی که دو ابرقدرت علیه ما بودند و نه موشک داشتیم و نه پهپاد؛ این همان تاب‌آوری، ایستادگی و مقاومت است. من صحنه‌های آن روزها را با امروز تطبیق می‌دهم و قطعاً پیروزی از آن ماست.

کوثری با اشاره به حضور مردم در مراسم‌های مذهبی و اجتماعی گفت: چند شب پیش در نماز جمعه و میان مسئولان کیش شاهد بودم که مردم عاشقانه پای نظام ایستاده‌اند.

«دروازه آهنین»؛ راهی که دشمن را به جایی نمی‌رساند

کوثری در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره طرح موسوم به «دروازه آهنین» و محاصره زمینی و دریایی و فشار اقتصادی علیه ایران گفت: آن‌ها در میدان نبرد نتوانستند کاری از پیش ببرند، ابتدا محاصره دریایی و سپس محاصره اقتصادی را در دستور کار قرار دادند تا حتی مسیرهای خشکی ما با ۱۵ کشور همسایه را نیز مسدود کنند؛ در حالی که ما راه و چاه را خوب می‌شناسیم.

وی افزود: از پنجم اردیبهشت ۱۳۵۷ که ما را محاصره اقتصادی کردند، مدیران و مسئولان ما برنامه‌ریزی برای عبور از این شرایط را آغاز کردند و در ۴۷ سال گذشته این تجربه را آموخته‌اند.

این نماینده مجلس با پذیرش مشکلات معیشتی گفت: گرانی و تورم وجود دارد و مسئولان موظف‌اند آن را حل کنند و هیچ توجیهی هم وجود ندارد؛ اما آیا کمبود کالا داریم؟ در هیچ‌جا کمبود جنس دیده نمی‌شود؛ بله، ممکن است در برخی داروهای خاص مشکل باشد و ما نمی‌توانیم به مردم دروغ بگوییم و باید واقعیت‌ها را بگوییم.

کوثری در پایان تأکید کرد: دشمن از راه اقتصادی هم به جایی نخواهد رسید؛ آن‌ها خیال می‌کنند می‌توانند از این مسیر فشار وارد کنند، اما قطعاً بدانند که ما راه‌های عبور از آن را خوب می‌شناسیم.