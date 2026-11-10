معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گزارشی اعلام کرد که پس از ایام جنگ تحمیلی رمضان، ۷۰۸ اجرای زنده موسیقی در ۲۶ استان کشور برگزار شده است؛ آماری که بر اساس آن، ۴۹۹ اجرا معادل بیش از ۷۰ درصد کل اجرا‌ها به استان‌های غیر از تهران اختصاص یافته و موسیقی پاپ با ۳۹۱ اجرا، حدود ۵۵.۲ درصد از کل اجرا‌ها را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این معاونت در گزارشی از برگزاری ۷۰۸ اجرای زنده در ۲۶ استان کشور پس از ایام جنگ تحمیلی رمضان خبر داد.

تهران کانون، استان‌ها پیشتاز

بر اساس این گزارش، بررسی پراکندگی جغرافیایی اجرا‌های برنامه‌ریزی‌شده نشان می‌دهد اگرچه استان تهران با ۲۰۹ اجرا کانون اصلی فعالیت‌های صحنه‌ای به شمار می‌رود، اما ۴۹۹ اجرا، معادل بیش از ۷۰ درصد کل آمار، به سایر استان‌های کشور اختصاص یافته است.

در این میان، استان‌های فارس با ۶۶ اجرا، مازندران با ۵۹ اجرا، اصفهان با ۵۰ اجرا، البرز با ۳۸ اجرا و آذربایجان شرقی با ۳۶ اجرا بیشترین سهم را در میزبانی از اجرا‌های صحنه‌ای موسیقی پس از دوره جنگ رمضان داشته‌اند. استان‌های گیلان، یزد، اردبیل، همدان و خوزستان نیز از جمله استان‌های فعال در این حوزه بوده‌اند.

پاپ با ۵۵.۲ درصد، پیشتاز گونه‌های موسیقایی

در ترکیب گونه‌های موسیقایی این دوره، موسیقی پاپ با ۳۹۱ اجرا، معادل حدود ۵۵.۲ درصد از کل اجرا‌های ثبت‌شده، بیشترین سهم را در میان گونه‌های مختلف موسیقی به خود اختصاص داده است.

در کنار موسیقی پاپ، گونه‌های مختلف موسیقی ایرانی، نواحی، کلاسیک و ارکسترال نیز سهم قابل‌توجهی از اجرا‌های این دوره را به خود اختصاص داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در حوزه موسیقی دستگاهی و ایرانی مجموعاً ۱۱۲ اجرا، در بخش موسیقی نواحی و مقامی اقوام ۴۶ اجرا و در گونه‌های کلاسیک و ارکسترال ۷۷ اجرا به ثبت رسیده است. موسیقی تلفیقی و سایر گونه‌ها از جمله موسیقی کودک و تجربی نیز با ۸۲ اجرا در ترکیب اجرا‌های صحنه‌ای این دوره حضور داشته‌اند.

آمار اجرا‌ها به تفکیک استان‌ها

بر اساس آمار فعالیت‌های صحنه‌ای موسیقی پس از جنگ رمضان تا پایان مهر ۱۴۰۵، مجموع اجرا‌های ثبت‌شده در استان‌های کشور به این شرح است: تهران ۲۰۹ اجرا، فارس ۶۶، مازندران ۵۹، اصفهان ۵۰، البرز ۳۸، آذربایجان شرقی ۳۶، گیلان ۳۳، یزد ۲۹، اردبیل ۲۸، همدان ۱۹، خوزستان ۱۶، زنجان ۱۳، کرمان ۱۳، گلستان ۱۳، آذربایجان غربی ۱۲، لرستان ۱۲، خراسان رضوی ۱۱، مرکزی ۱۰، بوشهر ۹، قزوین ۹، خراسان شمالی ۷، کردستان ۵، کرمانشاه ۵، هرمزگان ۴، چهارمحال و بختیاری ۱ و خراسان جنوبی ۱ اجرا.