رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بافق: با مشارکت خیران نیک‌اندیش و شهرداری بافق، بیش از ۲ تن خرما در قالب طرح «شجره طیبه» میان خانواده‌های نیازمند این شهرستان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، امامی نسب، افزود: در راستای حمایت از خانواده‌های نیازمند و ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری، بیش از ۲ تن خرما با مشارکت خیران نیک‌اندیش و شهرداری بافق، میان مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان توزیع شد.

امامی نسب خاطرنشان کررد: این اقدام خداپسندانه در امتداد اجرای طرح «شجره طیبه» و با محوریت دبیرخانه شورای زکات شهرستان بافق صورت گرفته است؛ به‌گونه‌ای که ۲۴۰ اصله درخت خرما با هدف پرداخت زکات واجب پلاک‌گذاری شده و محصول حاصل از این درختان پس از برداشت، برای حمایت از خانواده‌های نیازمند و محروم اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: طرح شجره طیبه با پیوند ظرفیت‌های کشاورزی و مشارکت خیرخواهانه، زمینه بهره‌مندی نیازمندان از برکات محصولات باغی و ترویج فرهنگ پرداخت زکات را فراهم می‌کند.

رئیس کمیته امداد شهرستان بافق ضمن قدردانی از همراهی خیران و نیکوکاران، از حمایت‌های شهردار بافق و مشارکت ارزشمند مجموعه شهرداری در خدمت‌رسانی به خانواده‌های نیازمند قدردانی و بر تداوم این همکاری‌های موثر در مسیر محرومیت‌زدایی تاکید کرد.