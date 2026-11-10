مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با تشریح وظایف قرارگاه پرتوی استان گفت: این قرارگاه دارای ۱۵ کارگروه تخصصی با مسئولیت‌های مختلف از جمله رصد و پایش، هشداردهی، آموزش، قرنطینه و محدودسازی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مهدی متقیان، مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با اشاره به تشکیل قرارگاه پرتوی استان به ریاست استاندار قم اظهار کرد: یکی از کارگروه‌های مهم این قرارگاه، کارگروه اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی است که مسئولیت آن بر عهده صداوسیمای مرکز قم قرار دارد. همچنین جانشینی قرارگاه بر عهده فرمانده سپاه استان است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با بیان اینکه شناسایی تهدیدات هسته‌ای و پرتوی و برنامه‌ریزی برای مقابله با آنها از مأموریت‌های اصلی این قرارگاه است، گفت: آموزش‌های مورد نیاز مردم، آماده‌سازی تیم‌های رصد و پایش و تأمین و تجهیز دستگاه‌ها به امکانات مورد نیاز برای شرایط اضطراری نیز در دستور کار قرار دارد.

متقیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته بیان کرد: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، قرارگاه پرتوی در استان شکل گرفته و اقدامات مختلفی برای افزایش آمادگی دستگاه‌های مسئول انجام شده است.

وی برگزاری رزمایش در سایت فردو پیش از جنگ ۱۲ روزه را از جمله اقدامات مهم این قرارگاه برشمرد و افزود: این رزمایش با رعایت ملاحظات و در سکوت رسانه‌ای برگزار شد و فرصت مناسبی برای ارزیابی آمادگی تیم‌های عملیاتی، شناسایی نقاط ضعف و تقویت تجهیزات و امکانات فراهم کرد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم در ادامه با تأکید بر ضرورت آگاهی مردم از اقدامات اولیه در شرایط اضطراری پرتوی تصریح کرد: شهروندانی که در زمان وقوع چنین شرایطی در فضای باز حضور دارند، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد ساختمان شوند و در فضای داخلی و مرکزی خانه مستقر شوند؛ همچنین افرادی که منزل آنها زیرزمین دارد، بهتر است در زیرزمین پناه بگیرند.

متقیان ادامه داد: افرادی که در فضای باز بوده‌اند، پس از ورود به منزل باید لباس‌های خود را خارج کرده و در یک کیسه دربسته قرار دهند؛ سپس با آب معمولی و صابون دوش بگیرند و لباس تمیز بپوشند.

وی تأکید کرد: لباس‌های قبلی باید در همان کیسه دربسته و به‌صورت جداگانه نگهداری شوند تا در صورت نیاز اقدامات بعدی برای جمع‌آوری آنها انجام شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم در پایان سه توصیه اصلی به شهروندان را ورود سریع به فضای بسته، ماندن در خانه و پیگیری اخبار و دستورالعمل‌ها از رسانه‌های رسمی عنوان کرد و گفت: مردم باید دست‌کم ۲۴ ساعت در خانه بمانند و تا دریافت اطلاعیه‌های بعدی از صداوسیما و مراجع رسمی، از خروج غیرضروری خودداری کنند.