به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان، در نخستین نشست وبیناری پیگیری مصوبات سفر شهرستانی با محوریت رباط‌کریم که با حضور معاونان استاندار و همراهی برخط فرماندار، شهرداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان برگزار شد، با اشاره به آخرین وضعیت مصوبات اظهار کرد: از مجموع ۳۴ مصوبه، ۱۸ مصوبه به‌طور کامل اجرا و بخش عمده‌ای از آنها افتتاح و بهره‌برداری شده است؛ سایر مصوبات نیز در مراحل مختلف اجرا قرار دارند و دو مورد نیازمند بازنگری و تصمیم‌گیری نهایی هستند.

وی افزود: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مجموع مصوبات سفر به پیشرفت ۸۰ درصدی رسیده است؛ مصوباتی که برآمده از مطالبات مردم، بررسی‌های میدانی و نیاز‌های واقعی شهرستان هستند و باید ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز با زمان‌بندی مشخص به سرانجام برسد.

استاندار تهران تأکید کرد: برای هر پروژه باید متناسب با پیش‌نیاز‌ها و شرایط اجرایی، مهلت منطقی یک‌ماهه، دوماهه، سه‌ماهه یا شش‌ماهه تعیین و در ابلاغیه درج شود تا روند اجرا به‌صورت مستمر قابل پیگیری و ارزیابی باشد.

معتمدیان با اشاره به برگزاری این نشست به‌صورت وبیناری گفت: برای اتصال فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرستانی، زیرساخت‌های مورد نیاز در سه بخش ارتباط فیبرنوری، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزار واحد فراهم شده و تکمیل نقاط باقی‌مانده نیز در حال انجام است.

وی افزود: امنیت این شبکه با نظارت مراجع تخصصی پیش‌بینی شده و امکان ارتباط برخط تمامی سطوح مدیریتی استان، بدون نیاز به رفت‌وآمد‌های غیرضروری، فراهم است.

استاندار تهران ادامه داد: بسیاری از جلسات و دیدار‌های اداری ضرورتی برای برگزاری حضوری ندارند و استفاده از ظرفیت ارتباط برخط، علاوه بر حفظ حضور مدیران در محل خدمت، زمان تصمیم‌گیری را کوتاه کرده و هزینه‌های رفت‌وآمد، مخاطرات جاده‌ای، ترافیک، مصرف سوخت و آلودگی هوا را کاهش می‌دهد.

معتمدیان با بیان اینکه تهران پایتخت اداری کشور و محل استقرار وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات کل است، اظهار کرد: توسعه این الگو در مجموعه‌های اداری تهران می‌تواند آثار ملموسی بر کاهش سفر‌های درون‌شهری و بین‌شهری داشته باشد.

وی از فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست زیرساخت‌های ارتباطی مجموعه‌های خود را بررسی و استفاده از جلسات وبیناری را به یک رویه مدیریتی تبدیل و بخش قابل‌توجهی از جلسات را بدون تحمیل رفت‌وآمد‌های غیرضروری برگزار کنند.

استاندار تهران در ادامه با انتقاد از طولانی‌شدن جابه‌جایی خط انتقال آب در مسیر توسعه خط ریلی اسلامشهر–پرند گفت: این موضوع چند سال بلاتکلیف مانده و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها، هزینه اجرای آن را افزایش داده است. ادامه این تأخیر، علاوه بر تحمیل هزینه بیشتر به دولت، اجرای یک پروژه مهم حمل‌ونقلی را نیز متوقف می‌کند.

وی با اشاره به آغاز عملیات از محل منابع داخلی آبفا افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، راه‌آهن و شرکت عمران شهر‌های جدید باید سهم و تعهد خود را مشخص و تأمین کنند تا جابه‌جایی خط انتقال آب با سرعت تکمیل و مانع اجرای پروژه ریلی برطرف شود.

معتمدیان درباره توسعه زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان نیز گفت: زمین مورد نیاز کتابخانه مرکزی و کتابخانه روستای کاظم‌آباد نصیر باید تأمین و مطالعات آن تکمیل شود. استان آمادگی دارد عملیات احداث کتابخانه مرکزی رباط‌کریم در سال جاری آغاز شود.

استاندار تهران همچنین دستور داد شهرداری ظرف حداکثر ۴۵ روز اقدامات مربوط به اصلاح و تعریض دسترسی محلی را انجام دهد و اداره کل راهداری نیز ایمن‌سازی مسیر را در دستور کار قرار دهد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به بافت‌های ناکارآمد و مناطق کم‌برخوردار اظهار کرد: این محدوده‌ها هم‌زمان با محرومیت زیرساختی، اقتصادی و مسائل اجتماعی مواجه‌اند؛ ازاین‌رو طرح‌های بازآفرینی شهری باید از مرحله تصویب وارد اجرا شوند و منابع ملی برای افزایش سرانه‌های خدماتی، اجتماعی و انتظامی این مناطق به‌کار گرفته شود.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود، از کندی اجرای پروژه‌های بهداشتی و مراکز جامع سلامت انتقاد کرد و گفت: برای این طرح‌ها زمین و اعتبار پیش‌بینی شده و تعلل در اجرای آنها پذیرفتنی نیست. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید وضعیت تخصیص و محل مصرف منابع را بررسی و نتیجه را برای تصمیم‌گیریاعلام کند.

استاندار تهران در پایان با قدردانی از معاونین، مدیران استانی و شهرستانی و نماینده مردم در مجلس، گفت: باوجود محدودیت‌ها و شرایط دشوار کشور، همه مدیران موظف‌اند با حضور مؤثر در میدان، بخشی از مشکلات مردم را برطرف کنند و نتیجه اقدامات را در زندگی شهروندان نشان دهند.