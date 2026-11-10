به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام درویشی با اشاره به وضعیت ذخیره سدهای استان گفت: در حال حاضر ذخیره آب پشت سدهای استان کرمانشاه حدود ۶۷۵ میلیون مترمکعب بوده است و تنها نزدیک به ۵۰ درصد ظرفیت حدود یک میلیارد و ۳۴۵ میلیون مترمکعبی سدهای استان پر است.

وی آورد حاصل از بارش‌های سال آبی جاری (ابتدای مهر ۱۴۰۵) تاکنون برای سدهای استان را نیز حدود ۱۹۸ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: مهمترین این آورد مربوط به سد داریان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با بین اینکه با وجود بارش‌های اخیر هنوز نیمی از ظرفیت سدهای استان خالی است افزود: میزان ذخیره در برخی از سدهای مهم استان که تامین کننده آب شرب هستند، از جمله سد گاوشان حدود ۴۲ درصد و سد سلیمانشاه سنقر حدود ۳۶ درصد است.

به گفته درویشی در حال حاضر ظرفیت هیچکدام از سدهای کرمانشاه تکمیل نیست و هیچ سدی در شرایط سرریز قرار ندارد.