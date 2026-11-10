رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تحولات جمعیتی ایران گفت: موالید کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ حدود ۳۵ درصد کاهش و جمعیت سالمندان ۵۴ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حسینی در سومین کنگره بین‌المللی سالمندی در دانشگاه تبریز، با هشدار درباره سرعت کم‌سابقه تغییرات جمعیتی در ایران اظهار کرد: کشور در حال طی کردن مسیری است که سایر ملت‌ها طی یک قرن پیموده‌اند، اما این تحول در ایران با سرعت بسیار بیشتری در حال وقوع است.

وی با بیان اینکه اکنون حدود ۱۳ درصد جمعیت ایران، معادل نزدیک به ۱۱ میلیون نفر، بالای ۶۰ سال سن دارند، افزود: کشور در آستانه ورود به مرحله سالمندی جمعیت قرار گرفته است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به چشم‌انداز سالمندی جمعیت تصریح کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد تا سال ۱۴۳۰ سهم سالمندان از جمعیت کشور به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد؛ به این معنا که از هر سه ایرانی، یک نفر سالمند خواهد بود.

حسینی همچنین با اشاره به روند تغییر ترکیب سنی جمعیت کشور گفت: تا سال ۱۴۲۲ جمعیت سالمند و جوان کشور به یکدیگر نزدیک می‌شوند و پنجره جمعیتی ایران بسته خواهد شد.

وی در ادامه به وضعیت سالمندی در استان‌های کشور اشاره کرد و گفت: آذربایجان‌شرقی پنجمین استان سالمند کشور است و استان‌های گیلان و مازندران نیز بالاترین سهم جمعیت سالمند را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس سومین کنگره بین‌المللی سالمندی و رئیس پژوهشکده سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این مراسم از ارسال یک‌هزار و ۲۶۸ اثر به دبیرخانه این کنگره خبر داد و گفت: این رویداد با هدف بررسی ابعاد مختلف پدیده سالمند شدن جمعیت کشور و چالش‌های جهانی مرتبط با آن، طی سه روز و با برگزاری ۱۰ پانل، سه کارگاه تخصصی و یک میزگرد تخصصی برگزار می‌شود.

مهدی فرهودی با اشاره به برنامه‌های علمی سومین کنگره بین‌المللی سالمندی اظهار کرد: پژوهشکده دانشگاه که نخستین پژوهشکده در این حوزه است، تلاش کرده تا پدیده سالمند شدن جمعیت کشور را که امروزه به‌عنوان یکی از چالش‌های جهانی مطرح است، در قالب ۱۰ پانل تخصصی مورد بحث و بررسی قرار دهد.

وی افزود: در طول سه روز برگزاری کنگره، علاوه بر پانل‌های تخصصی، سه کارگاه تخصصی و یک میزگرد نیز برگزار خواهد شد و سخنرانانی از کشور‌های ترکیه، آلمان، انگلستان، کانادا و سایر کشور‌ها در این رویداد حضور خواهند داشت.

رئیس سومین کنگره بین‌المللی سالمندی با تشریح آثار رسیده به دبیرخانه این کنگره بیان کرد: در مجموع یک‌هزار و ۲۶۸ اثر به دبیرخانه ارسال شده است که از این تعداد، ۹۰۴ اثر در قالب خلاصه مقاله بوده و ۵۴۷ مورد از آنها مورد پذیرش قرار گرفته‌اند.

فرهودی ادامه داد: از میان مقالات پذیرفته‌شده، پنج مقاله به‌عنوان آثار برتر ارائه می‌شوند و سایر مقالات نیز در قالب پوستر در کنگره عرضه خواهند شد.

وی با اشاره به بخش ایده‌های این رویداد نیز گفت: در این بخش ۲۱۷ ایده دریافت شده که ۲۴ مورد از آنها به‌عنوان ایده‌های برگزیده انتخاب شده‌اند و پنج ایده نیز به‌عنوان آثار برتر معرفی خواهند شد.