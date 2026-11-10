مدیرکل دفتر نظارت بر ارزیابی انطباق خدمات، انرژی و فناوری‌های نوین سازمان ملی استاندارد ایران از تشدید بازرسی وسایل گرمایشی گازسوز در آستانه فصل سرما خبر داد و بر ضرورت استفاده از تجهیزات استاندارد و رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از مسمومیت با مونوکسید کربن تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ علی توکلی گلپایگانی با اشاره به آغاز فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی گازسوز در منازل، محیط‌های کاری و اماکن عمومی، نسبت به خطرات ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن هشدار داد و گفت: بخش عمده‌ای از حوادث ناشی از این گاز، با رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات استاندارد قابل پیشگیری است.

او خرید و استفاده از وسایل گرمایشی دارای نشان استاندارد را نخستین و اساسی‌ترین اقدام پیشگیرانه دانست و افزود: بخاری‌ها و آبگرمکن‌های گازسوز مشمول استاندارد اجباری، به سامانه‌های حفاظتی حساس مجهز هستند که در صورت خاموش شدن ناگهانی شعله یا کاهش غلظت اکسیژن محیط، جریان گاز را به‌صورت خودکار قطع می‌کنند.

توکلی گلپایگانی تأکید کرد: خریداران هنگام تهیه این محصولات باید به درج نشان استاندارد توجه کنند و از خرید وسایل دست‌دوم و فرسوده، محصولات فاقد نشان استاندارد و کالا‌های عرضه‌شده از مسیر‌های غیررسمی خودداری کنند. همچنین اصالت نشان استاندارد کالا‌ها از طریق درگاه‌ها و سامانه‌های پیامکی سازمان ملی استاندارد ایران قابل استعلام است.

مدیرکل دفتر نظارت بر ارزیابی انطباق خدمات، انرژی و فناوری‌های نوین، دودکش‌ها را از عوامل حیاتی در ایمنی سامانه‌های گرمایشی دانست و خاطرنشان کرد: پیش از راه‌اندازی هر وسیله گازسوز، باید دودکش‌ها از نظر گرفتگی، سوراخ‌شدگی، زنگ‌زدگی و صحت اتصالات، توسط متخصصان ذی‌صلاح بررسی شوند.

او ادامه داد: لوله رابط وسیله گازسوز باید به‌طور کامل درون دودکش قرار گرفته و محکم و درزبندی شود. همچنین دودکش باید به میزان استاندارد از سطح بام بالاتر باشد و به کلاهک مناسب H شکل مجهز شود تا جریان باد مانع خروج گاز‌های حاصل از احتراق یا موجب بازگشت آنها به داخل ساختمان نشود. اتصال هم‌زمان چند وسیله گازسوز به یک دودکش نیز غیراصولی و از عوامل شایع بروز حوادث است.

توکلی گلپایگانی با هشدار درباره برخی روش‌های غیراصولی گرمایش محیط تصریح کرد: استفاده از وسایل پخت‌وپز، اجاق گاز و فر برای گرم کردن محیط، روشن گذاشتن بخاری‌های بدون دودکش در اتاق‌های خواب و استفاده از پیک‌نیک در فضا‌های بسته‌ای مانند چادر، خودرو و اتاق‌های کوچک، به‌شدت خطرناک است.

او توجه به رنگ شعله را یکی از راهکار‌های ساده برای ارزیابی عملکرد وسایل گازسوز عنوان کرد و گفت: شعله سالم معمولاً آبی‌رنگ و پایدار است، اما شعله زرد یا نارنجی همراه با دوده، نشانه سوخت ناقص و تولید گاز مونوکسید کربن است. در چنین شرایطی باید وسیله گرمایشی بلافاصله خاموش و برای سرویس و تنظیم مجدد به متخصصان ارجاع شود.

این مقام مسئول با تأکید بر ضرورت سرویس دوره‌ای تجهیزات گازسوز افزود: وسایل گازسوز باید دست‌کم سالی یک‌بار و پیش از آغاز فصل سرما سرویس شوند.

توکلی گلپایگانی همچنین نصب هشداردهنده‌های استاندارد مونوکسید کربن را اقدامی مؤثر در پیشگیری از حوادث دانست و بیان کرد: نصب این دستگاه‌ها در اماکن مسکونی، به‌ویژه در مجاورت محل خواب و اتاق‌هایی که وسایل گرمایشی در آنها قرار دارد، نقش مهمی در اعلام به‌موقع خطر و پیشگیری از مرگ‌های خاموش دارد.

مدیرکل دفتر نظارت بر ارزیابی انطباق خدمات، انرژی و فناوری‌های نوین با اشاره به اقدامات ضروری هنگام بروز حادثه تأکید کرد: در صورت مشاهده علائم مسمومیت با مونوکسید کربن، باید بلافاصله در‌ها و پنجره‌ها باز و وسیله گازسوز خاموش شود، مصدومان به فضای آزاد انتقال یابند و با شماره ۱۱۵ اورژانس تماس گرفته شود.

او افزود: در صورت استشمام بوی گاز شهری نیز باید از فشردن کلید‌های برق و هرگونه اقدام منجر به ایجاد جرقه خودداری و موضوع از طریق سامانه ۱۹۴ امداد گاز گزارش شود.

توکلی گلپایگانی در پایان با اشاره به وظایف قانونی و نظارتی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: فرایند بازرسی و پایش مراکز تولید و عرضه وسایل گرمایشی گازسوز در آستانه فصل سرما تشدید شده است و شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف، عرضه کالا‌های فاقد استاندارد یا محصولات دارای نشان جعلی را از طریق درگاه‌های نظارتی این سازمان گزارش کنند تا با همکاری همگانی، زمستانی ایمن و بدون حادثه رقم بخورد.