رئیس پژوهشگاه نیرو گفت: درحال حاضر یک آزمایشگاه صفحات نیروگاه خورشیدی در کشور وجود دارد و دومین آزمایشگاه هم در دست ساخت است که در ماه‌های آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، امیر دودابی نژاد، رئیس پژوهشگاه نیرو در نشست خبری بیست و ششمین نمایشگاه صنعت برق درخصوص بهینه سازی تجهیزات ضروری در صنعت برق گفت: در همکاری با ساتکاپ، ۱۸ مورد راهبردی در صنعت برق شناسایی شده است که در تلاش هستیم تا زمینه تولید این اقلام را در کشور فراهم کنیم.

او افزود: درحال حاضر در شرایطی هستیم که گاز کافی در کشور وجود ندارد به همین خاطر ناگزیر هستیم تا از سوخت‌های جایگزین استفاده کنیم، به همین خاطر برای کاهش آسیب پذیری تجهیزات نیروگاهی در اثر استفاده از سوخت‌های جایگزین در تلاش هستیم برنامه‌های قابل اجرا را در این حوزه تدوین کنیم.

دودابی نژاد افزود: در حال حاضر با پژوهشگاه صنعت نفت مشارکت داریم تا توسعه سبد سوخت و افزایش کیفیت آن در دستور کار قرار بگیرد.

رئیس پژوهشگاه نیرو در خصوص توسعه حمل و نقل برقی در کشور گفت: این حوزه نیازمند گسترش زیرساخت فنی و زیرساخت‌های غیرفنی در کشور است و باید هماهنگی‌های بین بخشی صورت بگیرد.

او افزود: در حوزه مرکز خودرو برقی و زیرساخت‌های برقی، آزمایشگاهی در پژوهشگاه نیرو در دست احداث است که در ماه‌های آینده به بهره برداری می‌رسد و می‌توانیم ایستگاه‌های شارژ خودرو‌های برقی را در کشور آزمایش کنیم.

رئیس پژوهشگاه نیرو درخصوص ذخیره ساز‌ها گفت: درحال حاضر استاندار اتصال ذخیره ساز‌ها به شبکه و آزمایشگاه ذخیره ساز‌ها در داخل کشور در دست اجرا است تا این تجهیزات در داخل کشور قابلیت آزمایشگاه داشته باشند.

دودابی نژاد درخصوص وجود قابلیت تکنولوژی برای جلوگیری از قاچاق سوخت مایع در نیروگاه‌ها گفت: برای طراحی و اجرای طرح‌های کنترل و پایش مسیر حمل و نقل سوخت مانند سامانه پایش مصرف نیروگاهی در مجموعه پژوهشگاه نیرو ظرفیت‌های لازم وجود دارد.

او افزود: ثبت آمار ورود و خروج سوخت نیروگاه‌ها در گذشته به صورت دستی انجام می‌شد، اما درحال حاضر پژوهشگاه نیرو با شرکت‌های برق حرارتی، پلیس امنیت ملی ارتباطاتی دارد تا در این زمینه بتوان اقدامات مناسبی انجام داد، همچنین استفاده از هوش مصنوعی نیز در این حوزه در دستور کار است.

دودابی نژاد همچنین در خصوص نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: درحال حاضر یک آزمایشگاه برای آزمایش صفحات خورشیدی در کشور وجود دارد و آزمایشگاه دیگری هم در دست تکمیل است با این حال نیاز کشور در این حوزه بیش از این مقدار است.

او درخصوص تولید صفحات خورشیدی در داخل کشور گفت: در این حوزه تولید مشترک با شرکت‌های بزرگ توصیه می‌شود تا با تولیدی اقتصادی و پایدار در کشور برسیم.

رئیس پژوهشگاه نیرو با اشاره به توربین نیروگاه بادی که اخیرا در کشور نصب شد، گفت: این توربین به صورت کاملا داخلی طراحی، ساخته و نصب شده است.

دودابی نژاد افزود: فناوری توربین بادی در کشور قابلیت بومی سازی است به شرط اینکه با قیمت‌های اقتصادی نسبت تولید شود تا بتواند با نمونه‌های خارجی قابل رقابت باشد.

او تاکید کرد: با توجه به ظرفیت تونل بادی که در شرق کشور وجود دارد، بومی سازی این توربین‌ها می‌تواند ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر را در کشور افزایش دهیم و تجارت توربین‌های بادی با دیگر کشور‌ها را گسترش دهیم.