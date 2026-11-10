به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با قاچاق کالا و ارز، ماموران ایستگاه ایست و بازرسی پل زال شهرستان اندیمشک با کنترل خودرو‌های عبوری یک دستگاه خودروی شوتی پژو حامل بار قاچاق را شناسایی و در عملیاتی پلیسی با استفاده از علایم هشدار دهنده آن را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله قاچاق کشف شده را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: ماموران در بازرسی از بار خودروی توقیفی ۱۰ کیسه پوشاک قاچاق و فاقد هرگونه مجوزگمرکی کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه گفت: متهم پس از تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ دریکوند از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بحث قاچاق و توزیع خارج از شبکه کالا‌های اساسی، اخبار مربوط را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.