به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، سرهنگ حسن نجفی‌آتانی گفت: این اردو با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان با آرمان‌ها و ارزش‌های دفاع مقدس برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اعزام دانش‌آموزان دختر به مناطق عملیاتی جنوب کشور اظهار کرد: این کاروان در قالب ۶ دستگاه اتوبوس، برای شرکت در اردوی سه‌روزه راهیان نور عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شده است؛ دانش‌آموزان در این سفر معنوی از یادمان‌های هویزه، طلائیه، شلمچه، موزه دفاع مقدس، یادمان علقمه و معراج شهدای اهواز بازدید خواهند کرد.