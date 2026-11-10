مدیر تعاون روستایی استان یزد، از خرید و تحویل ۲ هزار و ۱۴۳ تن گندم در استان تا پایان ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: از این میزان، یک‌هزار و ۷۴۴ تن در قالب خرید تضمینی بخش دولتی و ۳۹۹ تن در قالب خرید توافقی بخش خصوصی تأمین شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزیزد، سیدعلی حسینی‌پور با تشریح آخرین آمار خرید گندم در استان یزد اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده تا ۱۶ آبان‌ماه سال جاری، مجموع خرید گندم در استان به ۲ هزار و ۱۴۳ تن رسیده است که از این میزان، یک‌هزار و ۷۴۴ تن به خرید تضمینی بخش دولتی و ۳۹۹ تن به خرید توافقی بخش خصوصی اختصاص دارد.

وی با اشاره به پراکندگی خرید گندم در مناطق مختلف استان یزد افزود: رضواندشت با ۱۱۲۱ تن، میاندشت با ۴۹۳ تن و ابرکوه با ۴۲۱ تن، بیشترین سهم را در خرید گندم استان یزد به خود اختصاص داده‌اند. همچنین شرکت مروست ۵۲ تن، اسفندار ۵۱ تن، امید بهاباد ۵ تن و سایر مناطق نیز مقادیر دیگری گندم خریداری شده است.

مدیر تعاون روستایی استان یزد با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات گندم‌کاران تصریح کرد: تمامی مبلغ قابل پرداخت خرید تضمینی گندم به میزان حدود ۸۴۸ میلیارد ریال به بانک ارسال و پرداخت شده است که نشان‌دهنده تسویه کامل مطالبات ثبت‌شده در این بخش است.

حسینی‌پور در پایان با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: استمرار خرید تضمینی و توافقی، تسهیل فرآیند تحویل محصول و پرداخت به‌موقع مطالبات، از مهم‌ترین اقدامات حمایتی برای تقویت انگیزه گندم‌کاران و پایداری تولید این محصول راهبردی در استان یزد است.