به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، طهماسبی در نشست خبری که به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار، کتابخانه‌ها را گسترده‌ترین نهاد فرهنگی کشور دانست و گفت: کتاب و کتابخوانی نقش مهمی در انتقال فرهنگ و دانش از نسلی به نسل دیگر دارد.

وی با اشاره به فعالیت ۷۲ کتابخانه عمومی در استان افزود: از این تعداد، ۶۴ کتابخانه زیر نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی و ۷ کتابخانه به‌صورت مشارکتی اداره می‌شوند و یک کتابخانه نیز به‌صورت سیار خدمات‌رسانی می‌کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی با بیان اینکه ۳۲ کتابخانه در مناطق شهری و ۳۲ کتابخانه در مناطق روستایی فعالیت دارند، ادامه داد: هم‌اکنون ۴۶ هزار و ۷۴۶ نفر عضو فعال کتابخانه‌های عمومی استان هستند.

طهماسبی از راه‌اندازی سامانه «اهدانش» برای جذب مشارکت‌های مردمی و خیران خبر داد و افزود: این سامانه با هدف تسهیل مشارکت مردم در تجهیز کتابخانه‌ها و افزایش شفافیت در هزینه‌کرد کمک‌های مردمی راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های کتابخانه‌ای در استان گفت: کتابخانه‌ای به مساحت ۴۲۰ مترمربع در سنخواست افتتاح شد و بخش کودک یکی از کتابخانه‌های بجنورد نیز تکمیل و بازطراحی شده است.

وی همچنین از دریافت ردیف اعتباری برای احداث ساختمان اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد و افزود: ۲۸ میلیارد ریال اعتبار برای این طرح ابلاغ شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی کتابخانه سیار در شهرستان شیروان با استفاده از یک دستگاه کامیونت و با حمایت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور خبر داد.

طهماسبی با اشاره به وضعیت شاخص امانت کتاب در استان گفت: با وجود کاهش آمار امانت کتاب در سطح کشور، خراسان شمالی در نیمه نخست امسال کمترین میزان افت را پس از استان قزوین تجربه کرده است.

وی افزود: در حوزه عضویت و امانت کتاب نیز استان عملکرد و رتبه‌های مطلوبی داشته و سه کتابخانه عمومی استان بازطراحی شده‌اند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی با اشاره به برنامه‌های هفته کتاب در استان گفت: برگزاری آیین تجلیل از حامیان کتاب، رویداد‌های فرهنگی و نمایشگاه کسب‌وکار از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است.

طهماسبی همچنین با اشاره به شاخص‌های احداث کتابخانه در مناطق روستایی اظهار کرد: جمعیت روستا‌ها یکی از معیار‌های اصلی برای برخورداری از کتابخانه مستقل است و روستا‌های دارای جمعیت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در اولویت قرار دارند.

وی در ادامه از احداث چهار کتابخانه مرکزی در شهر‌های آشخانه، بجنورد، شیروان و اسفراین با استفاده از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: در راستای توسعه انرژی‌های پاک، پنل خورشیدی نیز در کتابخانه اسفراین نصب شده است.

وی در پایان کتابخانه دهخدا را قدیمی‌ترین کتابخانه عمومی خراسان شمالی معرفی کرد.