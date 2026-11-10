به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ استاندار خراسان جنوبی در ششمین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، با تأکید بر ضرورت تقویت اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه در مقابله با مواد مخدر گفت: پیشگیری از اعتیاد باید از خانواده و محیط‌های اجتماعی آغاز شود و همه دستگاه‌های اجرایی، روحانیت و تشکل‌های مردمی در این زمینه مشارکت کنند.

هاشمی با اشاره به اهمیت مقابله با تهدید نرم مواد مخدر، بر ضرورت توجه ویژه به مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: پیشگیری باید در اولویت برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد و اقدامات فرهنگی و ایجابی نباید به درمان و ترک اعتیاد محدود شود.

وی افزود: تقویت ارتباط عاطفی والدین با فرزندان، نظارت بر روابط اجتماعی جوانان و فراهم کردن زمینه نشاط اجتماعی از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

استاندار با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در این زمینه گفت: مقابله با مواد مخدر تنها وظیفه دستگاه‌های متولی نیست و همه مدیران، خانواده‌ها، روحانیون، دهیاران، شورا‌های اسلامی و تشکل‌های مردمی باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

هاشمی با اشاره به ظرفیت گروه‌های مرجع در روستا‌ها گفت: حضور روحانی فعال، پایگاه بسیج، شورا و دهیاری در کنار یکدیگر می‌تواند شبکه‌ای مؤثر برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در روستا‌ها ایجاد کند؛ بنابراین مقابله با مواد مخدر باید از خانواده و محله آغاز شود و تا سطح شهرستان و استان گسترش یابد.

وی همچنین خواستار نظارت بیشتر بر مراکز عرضه کالا‌های پرخطر شد و افزود: باید از دسترسی آسان نوجوانان و جوانان به مواد مخدر و اقلام آسیب‌زا در سوپرمارکت‌ها و عطاری‌ها جلوگیری شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی، از اجرای طرح شیوع‌شناسی مصرف مواد مخدر در جمعیت عمومی استان پس از ۱۱ سال خبر داد و گفت: نتایج این طرح پس از جمع‌بندی و بررسی‌های علمی اعلام خواهد شد.

روحانی فر افزود: اقدامات اولیه برای اجرای طرح شیوع‌شناسی مصرف مواد مخدر در جمعیت کارگری استان نیز آغاز شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح توانمندسازی یاریگران زندگی در روستا‌ها گفت: در ابتدای امسال کارگاه آموزشی و نمایشگاه صنایع دستی با مشارکت گروه‌های مرجع روستایی در شهرستان بیرجند برگزار شد و با توجه به استقبال از این برنامه، برگزاری دو همایش دیگر در شهرستان‌های استان نیز پیش‌بینی شده است.

در این نشست، گزارش اقدامات دستگاه‌های اجرایی، بررسی مصوبات نشست‌های گذشته و برنامه‌های پیشگیرانه و فرهنگی استان در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز در دستور کار قرار گرفت.