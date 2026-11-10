دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی با اشاره به استقبال جامعه علمی از پنجمین کنفرانس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی گفت: تاکنون ۱۴۰ مقاله از پژوهشگران داخلی و ۳۸ مقاله از نخبگان خارجی دریافت شده و مسیر ارسال مقالات همچنان باز است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، داود عامری، دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی و رئیس پنجمین کنفرانس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی از دریافت ۱۷۸ مقاله داخلی و خارجی و مشارکت حدود ۳۰ اندیشمند و دانشمند بین‌المللی در پنجمین کنفرانس ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی خبر داد و گفت: برنامه‌های این کنفرانس با برگزاری پنج نشست تخصصی در دانشگاه‌های کشور و یک نشست بین‌المللی مجازی ادامه خواهد یافت.

عامری پس از قرائت پیام رئیس‌جمهور، با اشاره به سابقه برگزاری این رویداد گفت: در ۱۰ سال گذشته و پس از نام‌گذاری ۱۹ آبان به‌عنوان روز علم در خدمت صلح و توسعه از سوی سازمان ملل متحد، برنامه‌های مختلفی در کشور‌های جهان برای پاسداشت نقش علم و فناوری در صلح و توسعه برگزار شده است که ایران نیز تاکنون پنج دوره از این کنفرانس را برگزار کرده است.

ادامه کنفرانس با پنج نشست تخصصی در دانشگاه‌ها

دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی با تأکید بر اینکه این کنفرانس یک فرآیند علمی و ارتباطی مستمر است، افزود: در دوره‌های گذشته تلاش شده است با حضور ده‌ها نفر از نخبگان، اندیشمندان و دانشمندان داخلی و خارجی، ادبیات مفهومی آپارتاید علمی توسعه یابد و مبانی نظری این حوزه در قالب مقالات و کتاب‌های متعدد تولید و منتشر شود.

وی از برگزاری پنج نشست تخصصی در دانشگاه‌های کشور به‌عنوان بخش دیگری از برنامه‌های این دوره خبر داد و گفت: این نشست‌ها با همکاری دانشگاه تهران و دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه بقیه‌الله الاعظم (عج) و دانشگاه فرهنگیان برگزار خواهد شد که در نشست دانشگاه فرهنگیان، موضوع عدالت آموزشی مورد توجه قرار می‌گیرد.

عامری همچنین از برگزاری یک نشست بین‌المللی دو روزه در بستر فضای مجازی از دوم آذر خبر داد و افزود: تاکنون حدود ۳۰ نفر از نخبگان و دانشمندان جهان پیام‌هایی برای این کنفرانس ارسال کرده‌اند و پنج دانشگاه در منطقه نیز در کنار نشست مجازی، نشست مشترکی برای توسعه ابعاد بین‌المللی این رویداد برگزار خواهند کرد.

دریافت ۱۷۸ مقاله از پژوهشگران داخلی و خارجی

دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی با اشاره به استقبال جامعه علمی از این کنفرانس گفت: تاکنون ۱۴۰ مقاله از پژوهشگران داخلی و ۳۸ مقاله از نخبگان خارجی دریافت شده و مسیر ارسال مقالات همچنان باز است.

وی با دعوت از دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشگران برای همراهی با این ائتلاف علمی تأکید کرد: یکی از راه‌های نجات و توسعه بشر، توجه به عدالت علمی و دوری از آپارتاید علمی و فناوری است.

آپارتاید علمی؛ شکل جدید استعمار

در ادامه این کنفرانس، علیرضا فیروزفر ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، با اشاره به تغییر شکل استعمار در جهان امروز گفت: آپارتاید که در گذشته بیشتر با تبعیض نژادی شناخته می‌شد، امروز در قالب آپارتاید علمی و با هدف جلوگیری از پیشرفت علمی کشور‌های مستقل دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه گسترش هوش مصنوعی، کلان‌داده‌ها و ارتباطات جهانی، ماهیت مناسبات علمی را تغییر داده است، افزود: قدرت‌های استعمارگر برای تداوم سلطه خود، آپارتاید علمی را به ابزاری برای شکل جدید استعمار جهانی تبدیل کرده‌اند.

فیروزفر محدودیت‌های موجود در مسیر انتشار آثار علمی پژوهشگران ایرانی را از جلوه‌های آپارتاید علمی دانست و اظهار کرد: مشکلات دانشمندان کشور در فرایند ارسال و پذیرش مقالات علمی، بخشی از این تبعیض‌هاست.

وی با اشاره به ترور دانشمندان و هدف قرار گرفتن مراکز آموزشی و علمی کشور تصریح کرد: این اقدامات را نیز باید در چارچوب تلاش برای جلوگیری از پیشرفت علمی کشور‌ها ارزیابی کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران همچنین با اشاره به دستکاری سوابق علمی شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی در برخی پایگاه‌های انتشاراتی گفت: چند ماه پیش از شهادت این دانشمند، در آثار و مقالات علمی او دست برده شده بود، به‌گونه‌ای که با جست‌وجوی سوابق علمی وی، امکان دسترسی به بخشی از این اطلاعات وجود نداشت.

فیروزفر در ادامه، دانشگاه آزاد اسلامی را یکی از مصادیق عدالت علمی در کشور دانست و گفت: این دانشگاه با گسترش شبکه آموزشی و فراهم کردن امکانات، زمینه پیشرفت علمی را برای اقشار مختلف جامعه فراهم کرده است.

وی همچنین با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به نخبگان، مرزشکنی علمی و راه‌حل‌گشایی نخبگان را از الزامات اقتدار کشور دانست و تأکید کرد: ایران قوی بر پایه اقتدار علمی و فناوری استوار است و پیشرفت کشور نیازمند خیزشی علمی، عمیق و شتابان است.

پنجمین کنفرانس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی، با هدف تبیین ابعاد تبعیض علمی در نظام بین‌الملل، بررسی راهکار‌های مقابله با انحصار علم و فناوری و تأکید بر دسترسی عادلانه ملت‌ها به دستاورد‌های علمی، به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

در این کنفرانس که با حضور استادان، پژوهشگران، صاحب‌نظران و مهمانانی از کشور‌های مختلف برگزار شد، پیام مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، به این همایش جهانی از سوی داود عامری، دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی، قرائت شد.