سخنگوی دولت گفت: دولت چهاردهم با کاهش ۱۴ میلیون مترمکعبی فلرسوزی و افزایش سقف اسقاط خودرو‌های فرسوده، برنامه‌های محیط‌زیستی خود را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود با اشاره به اهمیت اجرای قانون هوای پاک، از کاهش ۱۴ میلیون مترمکعبی میزان فلرسوزی در بخش نفت خبر داد.

مهاجرانی با اشاره به چالش‌های موجود، تأکید کرد که دولت در راستای صیانت از محیط‌زیست و مدیریت منابع انرژی، بر اجرای قوانین بالادستی تمرکز دارد. وی افزود که با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، تحقق کاهش میزان فلرسوزی یکی از دستاورد‌های مهم در مدیریت گاز‌های همراه بوده است.

او همچنین در بخش حمل‌ونقل اعلام کرد که سقف سالانه اسقاط خودرو‌های فرسوده که پیش‌تر ۳۵۰ هزار دستگاه بود، به ۷۰۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.

سخنگوی دولت با اشاره به برنامه‌های حمایتی در حوزه خودرو، از تلاش برای کاهش تعرفه واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی به منظور مقابله با آلودگی هوا خبر داد.