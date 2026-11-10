به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایمان زنگنه در نشست خبری سخنگوی دولت، درباره حذف برخی خانوار‌ها از فهرست مشمولان کالابرگ و نبود اطلاع‌رسانی کافی در این زمینه گفت: پیش از اجرای طرح، سخنگوی دولت درباره جزئیات این موضوع با رسانه ملی گفت‌و‌گو کرده بود و در روز اجرای طرح نیز معاون اقتصادی و رفاه وزارتخانه در رسانه ملی ابعاد آن را تشریح کرد؛ بنابراین اطلاع‌رسانی درباره این موضوع انجام شده است.

سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: شرایط کشور نسبت به زمان آغاز اجرای طرح کالابرگ تغییر کرده است و زمانی که طرح کالابرگ در ابتدا اجرا شد، شرایط کشور به‌گونه‌ای نبود که جنگ و پیامد‌های آن پیش‌بینی شود و در آن مقطع مقرر بود اعتبار کالابرگ برای همه آحاد جامعه اختصاص یابد؛ لذا با توجه به شرایط فعلی کشور، رویکرد عدالت‌محور دولت و نگاه ویژه رئیس‌جمهور، تصمیم گرفته شد فرایند اجرای طرح مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

وی با اشاره به آمار‌های مطرح‌شده درباره تعداد افراد خارج‌شده از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ گفت: اعدادی که درباره افراد مشمول عدم دریافت کالابرگ مطرح می‌شود، تقریبی و غیرصحیح است و لازم است موضوع بر اساس آمار و اطلاعات دقیق بررسی شود. هدف هر طرح حمایتی باید بهره‌مندی تعداد بیشتری از افراد جامعه باشد. در ارزیابی اجرای این طرح باید تناسب میان افرادی که از آن منتفع می‌شوند و افرادی که مشمول تغییرات شده‌اند، مورد توجه قرار گیرد.

ایمان زنگنه افزود: بر اساس آمار فعلی، ۵۳.۹ درصد خانوارها، معادل حدود ۵۴ درصد جامعه، مشمول افزایش ۵۰ درصدی میزان اعتبار کالابرگ می‌شوند. تصمیم مربوط به بازنگری در اجرای طرح کالابرگ، مصوبه دولت است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اجرای این مصوبه را بر عهده دارد. همچنین مشمول شدن افراد در فرایند اصلاح و بازنگری قطعی و صددرصدی نیست و برای بررسی وضعیت خانوارها، درگاه‌های مختلفی به‌منظور دسترسی مردم فراهم شده است. اگر قرار بود فرایند بازنگری به این شکل انجام شود که نتیجه آن از پیش قطعی باشد، امکان بررسی وضعیت افراد فراهم نمی‌شد، به همین منظور، مسیر‌های مختلفی برای دسترسی مردم و خانوار‌ها در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به موضوع عدالت در توزیع منابع و حمایت از اقشار کم‌درآمد گفت: رئیس‌جمهور بر اصلاح ساختار پرداخت یارانه‌ها و اجرای عدالت در توزیع منابع تأکید دارند و دولت نیز با توجه به محدودیت منابع، تهدید‌ها و تحریم‌ها تلاش کرده است با بضاعت موجود، دغدغه‌های رئیس‌جمهور در حوزه عدالت‌محوری را تأمین کند. اطمینان داریم هیچ طرحی لزوماً از ابتدا به‌صورت صددرصد صحیح اجرا نمی‌شود و ممکن است شاخص‌ها و پارامتر‌های تصمیم‌گیری دقیق نباشند؛ بنابراین معتقدیم اصلاح و بازنگری جزئی از هر سیاستی است و باید با دریافت بازخوردها، سیاست‌ها را اصلاح کرد.

سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده، نزدیک به ۸۰ درصد خانوار‌های استان سیستان و بلوچستان، ۶۷ درصد خانوار‌های کهگیلویه و بویراحمد و ۶۴ درصد خانوار‌های لرستان از اجرای این طرح منتفع می‌شوند و اعتبار کالابرگ آنها افزایش پیدا می‌کند. شرایط اقتصادی و فشار تورمی بر همه جامعه سنگینی می‌کند و بر وضعیت معیشت و سفره مردم تأثیر گذاشته است، اما باید توجه داشت خانوار‌هایی نیز وجود دارند که سفره آنها کوچک‌تر شده و نیاز بیشتری به حمایت دارند.

وی ابراز امیدواری کرد و گفت: امیدوارم شرایط کشور به‌گونه‌ای پیش برود که با تحقق صلح عزتمندانه، امکان گسترش مبادلات تجاری و دسترسی به منابع ارزی فراهم شود تا عموم مردم از طرح‌های حمایتی بی‌نیاز شوند. تا زمان فراهم شدن چنین شرایطی، همراهی و همدلی برای عبور از وضعیت دشوار اقتصادی و کاهش آسیب‌های ناشی از آن ضروری است.