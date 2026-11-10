مدیر کل هواشناسی خوزستان برای برخی نقاط استان بارش پراکنده باران و وقوع رعد و برق و برای ارتفاعات، بارش برف پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده عبور موج نسبتاً ضعیفی از فراز استان از اواخر وقت امروز تا اواخر وقت فردا است که سبب ابرناکی در اغلب نقاط و احتمال بارش پراکنده و رعدوبرق و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید گاهی تندباد لحظه‌ای در برخی نقاط به ویژه سواحل و مناطق جنوبی تا بخش‌های مرکزی و ارتفاعات استان خواهد شد.

وی افزود: همچنین بارش خفیف برف در ارتفاعات استان نیز دور از انتظار نیست.

سبزه زاری اظهار داشت: تا پایان هفته کاهش دید ناشی از مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی نقاط استان به ویژه مناطق شمالی، شرقی، جاده‌های کوهستانی، سواحل و مناطق جنوبی و راه‌های مواصلاتی تا مرکز استان وجود خواهد داشت.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: تا روز جمعه روند کاهش محسوس دما (به ویژه دمای شبانه) در سطح استان پیش بینی می‌شود.

وی شمال خلیج فارس را تا روز پنجشنبه مواج پیش بینی کرد و بیان داشت: در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۲۹ و بستان با دمای ۶.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۲۷.۳ و کمینه دمای ۱۱.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.