به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مرحوم مغفور شادروان «قبلعلی هاتف» امروز به علت کهولت سن جان به جان آفرین تسلیم کرد و به فرزندان شهیدش پیوست.

نماینده ولی فقیه در استان و استاندار آذربایجان شرقی در پیام مشترکی درگذشت پدر شهیدان هاتف و پیر غلام اهل‌بیت (ع) را تسلیت گفتند.

متن پیام مشترک حجت الاسلام والمسلیمن احمد مطهری اصل، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز و بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی به شرح زیر است:

«الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

در ایام حزن‌انگیز فاطمیه و در روز‌هایی که عطر مصیبت و مظلومیت صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) فضای عالم را فراگرفته است، ارتحال اسوه صبر، استقامت و فداکاری، پدر بزرگوار شهیدان والامقام «یوسف» و «حبیب» هاتف، مرحوم مغفور شادروان «قبلعلی هاتف»، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.

آن پیر غلام اهل‌بیت (ع) و پدر مؤمن، عمری را با عزت، پاکی و یاد فرزندان برومند شهیدش زیست. او از زمره مردان مردی بود که با اقتدا به مکتب عاشورا و سیره فاطمی، عزیزترین هستی‌های خود را در راه اعتلای کلمه حق و پاسداری از حریم اسلام و انقلاب اسلامی فدا کرد و در سالیان فراق، با قلبی مالامال از داغ فرزندانش، پرچمدار صبوری و پایداری ماند.

تقارن عروج ملکوتی این پدر فداکار با ایام سوگواری شهادت بی‌بی دو عالم،‌ام‌الائمه حضرت فاطمه زهرا (س)، تداعی‌گر پیوند عمیق خادمان و شیفتگان اهل‌بیت (ع) با سرچشمه‌های نور و معرفت است. بی‌شک، روح مطهر این پدر پارسا در این روز‌های عزیز، مهمان سفره کرم صدیقه طاهره (س) و در جوار فرزندان شهید خویش از خوان رحمت الهی بهره‌مند خواهد بود.

اینجانبان درگذشت این پدر مؤمن و فداکار را به محضر خانواده مکرم، بستگان و مردم شهیدپرور استان علی الخصوص مردم تبریز قهرمان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن سفرکرده، علو درجات و همنشینی با سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و ارواح طیبه فرزندان شهیدش، و برای تمامی بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.»

شهید والامقام یوسف هاتف در ۲۵ دی‌ماه سال ۱۳۴۴ در تبریز دیده به جهان گشود و در ۲۴ فروردین‌ماه سال ۱۳۶۲، در جریان عملیات والفجر یک به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

شهید والامقام حبیب هاتف نیز در ۱۵ اسفندماه سال ۱۳۴۹ در تبریز متولد شد و در ۱۹ دی‌ماه سال ۱۳۶۵، در جریان عملیات کربلای پنج، به برادر شهیدش پیوست و نام خود را در دفتر پرافتخار شهدای دفاع مقدس جاودانه ساخت.