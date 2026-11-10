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پدر شهیدان دوران هشت سال دفاع مقدس «حبیب و یوسف هاتف» در تبریز دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مرحوم مغفور شادروان «قبلعلی هاتف» امروز به علت کهولت سن جان به جان آفرین تسلیم کرد و به فرزندان شهیدش پیوست.
نماینده ولی فقیه در استان و استاندار آذربایجان شرقی در پیام مشترکی درگذشت پدر شهیدان هاتف و پیر غلام اهلبیت (ع) را تسلیت گفتند.
متن پیام مشترک حجت الاسلام والمسلیمن احمد مطهری اصل، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز و بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی به شرح زیر است:
«الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
در ایام حزنانگیز فاطمیه و در روزهایی که عطر مصیبت و مظلومیت صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) فضای عالم را فراگرفته است، ارتحال اسوه صبر، استقامت و فداکاری، پدر بزرگوار شهیدان والامقام «یوسف» و «حبیب» هاتف، مرحوم مغفور شادروان «قبلعلی هاتف»، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.
آن پیر غلام اهلبیت (ع) و پدر مؤمن، عمری را با عزت، پاکی و یاد فرزندان برومند شهیدش زیست. او از زمره مردان مردی بود که با اقتدا به مکتب عاشورا و سیره فاطمی، عزیزترین هستیهای خود را در راه اعتلای کلمه حق و پاسداری از حریم اسلام و انقلاب اسلامی فدا کرد و در سالیان فراق، با قلبی مالامال از داغ فرزندانش، پرچمدار صبوری و پایداری ماند.
تقارن عروج ملکوتی این پدر فداکار با ایام سوگواری شهادت بیبی دو عالم،امالائمه حضرت فاطمه زهرا (س)، تداعیگر پیوند عمیق خادمان و شیفتگان اهلبیت (ع) با سرچشمههای نور و معرفت است. بیشک، روح مطهر این پدر پارسا در این روزهای عزیز، مهمان سفره کرم صدیقه طاهره (س) و در جوار فرزندان شهید خویش از خوان رحمت الهی بهرهمند خواهد بود.
اینجانبان درگذشت این پدر مؤمن و فداکار را به محضر خانواده مکرم، بستگان و مردم شهیدپرور استان علی الخصوص مردم تبریز قهرمان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن سفرکرده، علو درجات و همنشینی با سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و ارواح طیبه فرزندان شهیدش، و برای تمامی بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.»
شهید والامقام یوسف هاتف در ۲۵ دیماه سال ۱۳۴۴ در تبریز دیده به جهان گشود و در ۲۴ فروردینماه سال ۱۳۶۲، در جریان عملیات والفجر یک به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
شهید والامقام حبیب هاتف نیز در ۱۵ اسفندماه سال ۱۳۴۹ در تبریز متولد شد و در ۱۹ دیماه سال ۱۳۶۵، در جریان عملیات کربلای پنج، به برادر شهیدش پیوست و نام خود را در دفتر پرافتخار شهدای دفاع مقدس جاودانه ساخت.